Estudo mostra que Botafogo é o segundo time de grande parte da torcida do Flamengo; especialista explica fenômeno

Pesquisas envolvendo futebol e torcida sempre têm uma polêmica para contar. Às vezes, até mais de uma. É o que acontece ao analisarmos alguns dos números mais importantes do levantamento realizado pelo Ibope Repucom, que constatou haver mais de 41 milhões de torcedores com mais de um time no Brasil. As chamadas “torcidas mistas”. Mas tem outros dados alarmantes, como um em especial envolvendo Botafogo e Flamengo.

Botafogo v Chapecoense – Brasileirao Series A 2016

Segundo o estudo, o Alvinegro é o clube que mais conta com torcedores mistos. São 45% que veem o clube como um segundo time, enquanto 55% deles são “fiéis” e não dividem sua paixão com mais nenhuma equipe. E onde entram os flamenguistas nesta história? É que, de maneira um tanto quanto inesperada, destes 45% que simpatizam com o Botafogo a maioria (40%) é de torcedores do Flamengo. Isso mesmo! Surpreendente? Nem tanto para os especialistas:

“Não se deve desprezar esse torcedor que tem simpatia por seu clube. Torcedores de um time que simpatizam por outros times da mesma cidade é mais comum do que se imagina. Tamanho de torcida, seja em forma de torcedor ou simpatizante, é consequência direta de quatro fatores: influência familiar, influência social, resultado em campo e presença de ídolos”, afirmou José Colagrossi, diretor-executivo do Ibope Repucom.

Agora nossa pesquisa torcedor misto COMPLETA: Pesquisa aponta que 41,4 milhões de pessoas torcem por mais de um clube no Brasil. Segundo levantamento, 37% dos torcedores do país são os chamados “mistos”.https://t.co/idPJGgh0Sd pic.twitter.com/pyiAloOXGG — José Colagrossi (@JColagrossiNeto) May 18, 2020

Além desta informação curiosa, nesta mesma estatística dos 45%, o Glorioso também tem 24% de vascaínos, 9% de corinthianos, 7% de atleticanos e 5% de tricolores.

