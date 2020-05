ESTUDOS NA QUARENTENA: Como se manter motivado e disciplinado nos estudos

Atualmente, com o COVID-19 fazendo parte das nossas vidas, nos encontramos na obrigação de ficar em casa, mas tudo na vida tem seu lado bom, e a quarentena tem o seu: estamos com mais tempo em casa para estudar, consequentemente, as cobranças e reclamações relacionadas à desculpas sobre falta de tempo não devem mais fazer parte da nossa rotina. Porém, se agora o problema da falta de tempo foi findado, surge outro: A DESMOTIVAÇÃO. Como manter-se focado? Como ter disciplina dentro de casa? Como garantir o cumprimento do cronograma e manter os estudos eficientes se é só você e o computador, celular, ou tablet na “linha de frente”? Se você tem as mesmas dúvidas, continua lendo esse post pois elas serão respondidas!

MONTE UM CRONOGRAMA DE…

De tudo, sim! Prese pela sua saúde mental e física, por favor! Não é porque temos a disponibilidade de tempo durante O DIA TODO que vamos ficar O DIA TODO estudando, não! Entenda que a efetividade nos seus estudos não depende só da sua cara nos livros, mas sim, de tudo: da sua alimentação, do seu momento de lazer e até mesmo do seu momento de não fazer nada, portanto, monte um cronograma com os horários exatos que você deve se alimentar, com os horários do seu momento de lazer e só depois monte um cronograma de estudos! Sim, a prioridade são suas necessidades básicas, não os estudos! No próximo tópico vou falar sobre anotar afazeres diários, então saiba a diferença entre cronograma e programar tarefas do dia: o cronograma é a parte fixa das suas atividades, coisas que você sempre vai fazer até quando sua rotina precisar ser alterada novamente,e é com base nele que você vai estar anotando suas tarefas diárias especificando-as. Por exemplo: de acordo com seu cronograma, o horário das 9h é reservado para fazer resumos, então nas suas anotações diárias basta anotar ” fazer resumo sobre Brasil colônia” nesse mesmo horário.

ANOTE TUDO QUE VOCÊ IRÁ FAZER NO DIA SEGUINTE!

E é óbvio: esse post também deve levar em consideração quem tem filhos, casa para arrumar e comida para fazer. Sabe aquela sensação de estresse quando você senta na mesa para estudar e lembra que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo…pois é, isso atrapalha demais, se é que não é o principal oponente na luta diária dos estudos. Portanto, adote uma pequena agenda ou uma caderna e organize o seu dia seguinte, anotando todos os seus afazeres da manhã, tarde e noite. São anotações específicas como já foi dito no tópico anterior, (pois as gerais já estão no cronograma). Anote coisas como: tal horário responder emails (se você trabalha com isso, por exemplo), das 9h horário às 10h estudar química orgânica). Dessa forma você terá uma organização completa, tanto do seu dia, quanto da sua mente, que irá fazer de tudo para cumprir as metas estabelecidas assim que forem anotadas.

ATRIBUA RECOMPENSAS A CADA DEVER CUMPRIDO

A desmotivação é certa quando não conseguimos cumprir com um dever que foi estabelecido no dia anterior, mas já que você já sabe o que fazer para conseguir cumpri-los, agora é hora de se auto atribuir uma recompensa pelo dever cumprido. Como assim? Sabe aquelas série que você tanto gosta mas ocasionalmente fica dias sem assistir pelo fato de haver tantas matérias atrasadas? Pois é, use isso ao seu favor, não deixe de assistir, com tanto, é claro, que você cumpra as suas metas diárias. Terminou uma lista de exercícios? Conseguiu assistir as vídeo-aulas que tinha que assistir? Então pare, e vá fazer fazer algo que goste como compensação da sua disciplina durante o estudo. Isso irá te manter motivado e ainda por cima não precisará ter seus gostos sacrificados.

E ai, gostou das dicas? Nada melhor do que ter uma rotina de estudos saudável nesse período de quarentena não é mesmo? Até porque, ninguém merece, além de estar confinado em casa, ter que estar também nos livros. Beb.. opa, quero dizer: estude com moderação, pois como aquele velho ditado diz “tudo demais estraga”, e de coisa demais já temos o confinamento não é? Brincadeiras à parte. Se você gostou desse artigo, compartilha com os seus colegas para que eles possam, assim como você, ter um período de estudos mais relaxado. Bons estudos!