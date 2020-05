“Eu nunca fui um jogador profissional”: Neto avalia carreira como jogador

O ex-meia Neto é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Herói do primeiro título brasileiro, em 1990, Neto atuou com a camisa alvinegra em 228 jogos e marcou 80 gols, muitos deles de bola parada. Apesar de ter marcado o seu nome na vida do corinthiano, o atual comentarista acredita que poderia ter tido uma carreira maior no futebol.

Eu sempre tive problema de peso. Eu nunca fui um jogador profissional, na concepção da palavra. Eu sempre tive problema de treinamento. Eu só tenho medo de Deus… e da balança. Eu ficava dentro de um balde de cerveja, ficava dentro do uísque.

comentou Neto em live na Corinthians TV.

Na opinião do jogador, em live na Corinthians TV, canal oficial do clube no YouTube, o ex-craque do Timão lamentou não ter treinos tão específicos na sua época de atleta. Na visão de Neto, os treinamentos atuais são muito mais avançados e conseguem trabalhar especificamente as características de cada posição. Se isso existisse nos anos 90, José Ferreira Neto acredita que poderia ter tido mais sucesso na carreira.

Se eu tivesse tido treinamentos mais específicos, talvez a minha carreira não tivesse sido tão oscilosa. Nós treinávamos muito errado, nós corríamos no asfalto. Imagina eu, daquele jeito, correndo no asfalto?

explicou Neto sobre sua época de jogador

Questionado sobre o pior jogo da sua carreira, o jogador respondeu a final do Brasileirão de 1993, quando o Corinthians perdeu para o Palmeiras. Porém, segundo Neto, “meteram a mão na gente”, em alusão à arbitragem das partidas. Neto ainda ressaltou o momento mais feliz de sua carreira.

Quando eu levantei a taça de campeão brasileiro de 1990. Veio na mente tudo aquilo que passei na vida. A pobreza, a falta de condição cultural, social. De você achar que nunca ia conseguir um feito como esse.



