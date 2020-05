Ex-atacante do Corinthians dá ideia que pode revolucionar o trabalho dos treinadores pelo mundo

O ex-atacante Finazzi, com passagem pelo Corinthians em 2007, começou sua carreira como treinador, no futebol goiano. Em entrevista ao canal Falando de Corinthians, o agora técnico trouxe uma ideia que acredita que possa ser revolucionária para a profissão. De acordo com ele, o objetivo é colocar o profissional um degrau acima do campo.

Seria uma maneira de fazer com que o treinador fique, não sei qual seria a altura necessária, mas que ele fique elevado à beira do campo.

defende Finazzi.

Dessa maneira, o treinador poderia ficar elevado e enxergar o jogo de maneira diferente. Finazzi acredita que a conquista de bons resultados no futebol pode ajudá-lo a entrar em clubes maiores e dar mais visibilidade ao projeto.

Não sei se construir uma plataforma, um banco elevado, qualquer coisa nesse sentido, para que a visão do treinador possa ser facilitada. Eu espero um dia, se eu conseguir ter sucesso, ir para clubes maiores, o que eu to tô pensando ganha mais força.

conta Finazzi.

Com a elevação da posição do jogador no campo, Finazzi defende que será possível visualizar melhor o jogo e entender a movimentação dos jogadores. Para isso, usa exemplos de outros esportes.

A visão da beira do campo é muito diferente da visão do torcedor, ou da visão se ele tivesse um pouco acima. Tanto que se você ver, o árbitro de vôlei fica em cima, na cadeirinha. No tênis a mesma coisa. Só no futebol que não porque o árbitro é parte do jogo.

conta o ex-jogador.

Na visão de Finazzi, a iniciativa pode ajudar no desempenho profissional de técnicos ao redor do mundo.

Melhorando a visão, acho que dá pra melhorar o trabalho do treinador. Acho que dá pra melhorar tudo, melhorar o desempenho da equipe e o futebol de maneira geral.

concluiu o treinador.

Veja a entrevista na íntegra!