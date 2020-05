Ex-prefeito Dalmo Jr realiza sequência de lives com temas voltados à pandemia

O ex-prefeito de Piaçabuçu Dalmo Jr, vem participando de lives todas as segundas-feiras a partir das 19 horas, debatendo com o vereador Thiago Carnaúba, pretenso vice-prefeito numa futura chapa majoritária, temas de relevância com foco na pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

Na primeira live realizada por Dalmo Jr, o tema foi especificamente saúde. A conversa fluiu em torno da prevenção e das ações que estão sendo adotadas em Alagoas e nos municípios, com ênfase em Piaçabuçu, para o combate ao Covid-19.

Já a segunda live que contou com a participação da professora por formação e vereadora por vocação, Loura Amaral, o assunto foi ‘educação em época de pandemia’, momento onde foram levantadas diversas situações que envolvem principalmente o alunado como os atores principais. A live contou com a participação de vários internautas que em determinados momentos até fugiram do tema central, porém, sem tirar o foco dos realizadores.