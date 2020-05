Ex-técnico da Seleção Feminina, Vadão morre de câncer em São Paulo

O ex-técnico da Seleção Brasileira Feminia, Oswaldo Alvarez, o Vadão, faleceu na tarde desta segunda-feira, aos 63 anos. Segundo o globoesporte.com, o treinador estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a semana retrasada, e lutava contra um câncer no fígado.

O São Paulo Futebol Clube lamenta, com imenso pesar, a morte de Oswaldo Alvarez, o Vadão. Campeão por nossa instituição e com enormes serviços prestados, será eternamente lembrado pelo caráter, pela competência e pelo profissionalismo. pic.twitter.com/uGZdjXXGAF — São Paulo FC (de ?) (@SaoPauloFC) May 25, 2020

Vadão descobriu a doença no início deste ano e chegou a apresentar evolução, mas o quadro de saúde do técnico acabou piorando nas últimas semanas.

Como treinador, Vadão dirigiu, além da Seleção Feminina, clubes como São Paulo, Corinthians, Guarani e Ponte Preta, entre outros. O treinador foi responsável por lançar jogadores como Rivaldo, no Mogi Mirim, e Kaká, no time do Morumbi.