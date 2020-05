Ex-The Voice Kids é assassinado, aos 15 anos

Seis homens encapuzados entraram atirando em um estabelecimento comercial, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, em Recife, na quinta-feira (30) e tiraram a vida de Tuca Almeida, de 15 anos.



Em nota, a Polícia Civil disse que o homicídio aconteceu por volta das 17h e o alvo era o cunhado do jovem.



“Procuravam, supostamente, pelo cunhado da vítima, que estava no local acompanhando o jovem e conseguiu fugir. Esse cunhado, pelas investigações iniciais, é um presidiário posto em liberdade como medida de prevenção à disseminação da Covid-19 no sistema penitenciário”, disse a Polícia Civil.



Polícia Civil investiga o caso



O caso foi registrado pela equipe da Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, coordenada pelo delegado Fábio Lacerda. A investigação está sendo conduzida pelo delegado Ícaro Schneider.



A Polícia Civil afirmou que vai se pronunciar sobre o caso ao término da investigação, “que não cessará até a devida elucidação e captura dos responsáveis”.



Informações sobre data, horário e local do sepultamento do corpo de Tuca Almeida não foram divulgadas. Vale lembrar que, por conta da pandemia do coronavírus, o acesso a funerais está restrito.



Famosos lamentam



Tuca Almeida participou do The Voice Kids em 2018, quando tinha 13 anos. Na audição às cegas, o mineiro surpreendeu ao cantar a música Price Tag, de Jessie J., mas não teve nenhuma cadeira virada.



Nas redes sociais, famosos lamentaram o brutal assassinado do jovem.



“Meu Deus”, escreveu Jeniffer Nascimento.



“Que Deus conforte o coração da família. Que tristeza!”, comentou Dennis DJ.



“Que triste! Meus sentimentos. Que Deus conforte o coração da família”, disse o Psirico.