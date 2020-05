Ex-Vasco, meio-campista confirma que esteve próximo de defender o Flamengo

Ele é vascaíno de coração e, inclusive, começou sua carreira em São Januário. No entanto, no ano passado, esteve muito próximo de defender o Flamengo. O volante Souza, em conversa com o jornalista Jorge Nicola, revelou inclusive bastidores de como se deu esse “namoro”.

O jogador teve um encontro, em uma churrascaria, com o técnico Jorge Jesus e o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Depois disso, o seu agente, Carlos Leite, foi procurado. “Meu empresário até falou que o salário que eu tenho na Arábia é muito alto, e o dirigente disse que salário não seria problema, que (o Flamengo) poderia pagar”, afirmou. Porém, o que pesou foi a necessidade de investir nos seus direitos econômicos, que pertencem ao Al-Ahli, da Arábia Saudita, seu atual clube. “Teve essa conversa, mas meu clube pagou aquilo que me devia e eu continuei na Arábia.”

Outro time que buscou informações sobre o atleta, que está com 31 anos de idade, foi o Palmeiras. E isso aconteceu de uma maneira inusitada. O próprio Souza entrou em contato com o Alviverde na tentativa de ajudar o Vasco a contratar Raphael Veiga. “Liguei para o Zé Roberto, que é meu amigo. Aí, ele falou com o (Alexandre) Mattos sobre o Raphael. Só que o Mattos já aproveitou a oportunidade para perguntar se eu não queria jogar no Palmeiras”, relembrou o jogador, que também já defendeu Porto, Grêmio, São Paulo e Fenerbahçe. Seu vínculo com os árabes tem duração de mais um ano, e o sonho é voltar para o Brasil e ser campeão em sua segunda casa. “Mas preciso que o Vasco tenha um time competitivo”, alertou.

