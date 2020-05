Exclusivo: Cantor Chrystian passa mal e vai parar em hospital

O cantor sertanejo Chrystian, da dupla com Ralf, esteve no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na noite de sexta-feira (1). De acordo com uma fonte do OFuxico, o cantor se sentiu mal em sua casa, na Serra da Cantareira, Zona Norte de São Paulo, quando acabou caindo da escada. Após atendimento, Chystian passou por exames e foi diagnosticado com uma crise de hipertensão. Com a queda, segundo a fonte, o cantor teria fraturado três costelas.



Procurada pela reportagem de OFuxico, a assessoria de imprensa do cantor informou que ele já está em casa.



“Ele se sentiu mal e não chegou a ficar internado. Foi só uma crise de pressão alta, por isso ele foi para o hospital, onde foi medicado e já está em casa. Não houve fraturas, somente a crise de pressão mesmo”, assegurou a assessoria de Chrystian.



À nossa reportagem, a assessoria do hospital Sírio Libanês disse não ter informações sobre o assunto, além de que, geralmente, só é liberado um boletim ou confirmação de internações caso haja autorização da família do paciente.