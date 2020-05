EXCLUSIVO | Gigante italiano abre contato por Paulinho, ex-Vasco e hoje no Leverkusen

Cria da forte base do Vasco da Gama, Paulinho começa a dar seus primeiros grandes passos no futebol europeu. Contratado pelo Bayer Leverkusen ainda em 2018, o camisa 7 passou por um longo e difícil período de adaptação, convivendo com a reserva e somando poucos minutos de jogo. Em 2019/20, no entanto, o carioca passou a receber mais oportunidades e correspondeu bem, fato que o colocou rapidamente sob holofotes e olhares atentos no Velho Continente.

Em conjunto com o jornalista especialista em transferências, Nicolò Schira, a 90min italiana apurou que um dos grandes interessados de momento em Paulinho é o Milan, clube que tem um longo (e prolífico) histórico com jogadores brasileiros. Vivendo mais uma fase de seu longo período de reconstrução, o Rossonero pode trazer duas caras novas da Alemanha, já que múltiplas fontes cravam que o clube está bem próximo de anunciar Ralf Rangnick como novo treinador.

Bayer 04 Leverkusen v Eintracht Frankfurt – Bundesliga

O Milan já teria aberto contato com os representantes do atacante brasileiro de 20 anos, e seu nome, ao que tudo indica, conta com a aprovação prévia de Ralf Rangnick. Ex-Leipzig, o comandante tem experiência e gosta de trabalhar com jovens atletas, o que justifica ainda mais o interesse do Milan no camisa 7 do Bayer Leverkusen.

