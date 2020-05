EXCLUSIVO | Lewandowski fala com o 90min sobre retorno da Bundesliga e planos futuros

Apontado por muitos como o grande camisa 9 do futebol mundial na atualidade, Robert Lewandowski, assim como todo o elenco do Bayern de Munique e demais jogadores da Bundesliga, está em reta final de preparação para a retomada do calendário. Programada para retornar já no próximo sábado (16), a competição nacional reserva uma rodada importante ao clube bávaro, já que seu principal perseguidor, o Borussia Dortmund, terá um pesado clássico contra o Schalke 04.

FC Bayern Muenchen v Borussia Dortmund – Bundesliga

Como foi o longo período de inatividade e quais são as expectativas de Lewandowski para a volta aos gramados? O pessoal do 90min UK bateu um papo exclusivo com centroavante, que revelou ter realizado sessões de treinamento muito fortes no período de paralisação e isolamento social.

“Devo dizer que a ‘pré-temporada’ que tivemos nos últimos dois meses nos permitiu ter sessões de treinamento muito, muito boas, com muita qualidade e estamos muito, muito felizes. Quanto a mim, estou feliz com o que fiz nos últimos dois meses. Talvez antes eu não tivesse tempo para consertar muitas coisas, então essas sessões de treinamento foram incríveis nos últimos dois meses para me permitir estar em forma com o meu corpo”, afirmou.

FC Bayern Muenchen – Training Session

Conhecido por ser um jogador que se cuida bastante e altamente disciplinado nos treinamentos, Lewa falou também sobre o futuro. Perguntado por mais quanto tempo ele se vê performando em alto nível, o centroavante revelou suas expectativas: “Se eu puder jogar por mais três ou quatro anos, isso será uma ótima notícia, mas agora, para mim, ainda é muito cedo para dizer. Mas eu quero jogar por um longo tempo e espero estar jogando neste alto nível pelos próximos anos. É isso que eu quero fazer”, concluiu.

Lewandowski lidera a corrida pela artilharia da Bundesliga 2019/20, com surreais 25 gols em 23 partidas disputadas. O vice-líder é o centroavante Timo Werner, do RB Leipzig, com 21 tentos.