Exército, Marinha e Aeronáutica: mais de 900 vagas abertas em todo o país

O Instrumento Militar responsável pela defesa do Brasil é constituído pelas Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira.

As Forças Armadas atuam sob a direção superior do Ministério da Defesa (MD), que tem a incumbência de orientar, supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas por essas instituições. São funções das instituições militares: assegurar a integridade do território nacional; defender os interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros; proteger os cidadãos e os bens do país; garantir a soberania da nação.

Concurso Exército – Espcex

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso Exército Espcex 2020) para o preenchimento de 440 vagas de nível médio. O documento oficial do certame foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29).

De acordo com o edital, são 400 vagas para o sexo masculino e 40 para o sexo feminino. Do quantitativo de vagas, 89 serão reservadas aos negros (80 para homens e 09 para mulheres).

Para concorrer a uma das vagas, o interessado deverá: ser brasileiro nato; possuir cédula de identidade civil ou militar; possuir comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); possuir idade de, no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 22 (vinte e dois) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFO/LEMB; se menor de 18 (dezoito) anos, estar autorizado por seu responsável legal a submeter-se ao certame e, caso seja aprovado e classificado nas vagas estabelecidas, a ser matriculado no CFO/LEMB. Além disso, para matrícula no curso, o candidato do sexo masculino deverá ter, no mínimo, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) de altura, sendo que esta limitação não se aplica ao candidato com até 16 (dezesseis) anos de idade, desde que possua a altura mínima de 1,57 m (um metro e cinquenta e sete centímetros) e exame especializado revele a possibilidade do crescimento; se do sexo feminino, ter, no mínimo, 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) de altura.

Além disso, o candidato não deve ter filho(s) ou dependente(s) e não ser casado ou haver constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para formação ou graduação, sendo condição essencial para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação que mantenham regime de internato, dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso Exército Cadetes EsPCEx 2020 podem se inscrever entre 05 de maio e 03 de junho de 2020, no site (www.espcex.ensino.eb.br). A taxa de inscrição custa R$90,00.

O Exame Intelectual, a ser aplicado nos dias 26 e 27 de setembro de 2020, terá duração de 4 h e 30 min (quatro horas e trinta minutos), em cada dia. A prova versará sobre as disciplinas e assuntos constantes neste Edital e no Manual do Candidato. A prova de Redação terá apenas caráter eliminatório.

Concurso Marinha – Escola Naval

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para Escola Naval (Concurso Marinha 2020) para formação de oficiais. As 22 vagas, conforme o edital, são para candidatos de nível médio, podendo concorrer candidatos de ambos os sexos.

Do quantitativo de vagas oferecidas no edital, 10 serão reservadas aos homens, sendo duas para negros, enquanto o restante das vagas, 12, serão reservadas para mulheres, com duas reservadas a mulheres negras.

A Escola Naval vai oferecer, durante o curso de formação, a remuneração inicial ao aspirante no valor de R$ 1.574,12, composto por soldo de R$ 1.334 mais adicional militar de R$ 173,42 e adicional de compensação por disponibilidade de R$ 66,70. Na carreira da Escola Naval, o aspirante vai ser nomeado como guarda-marinheiro e vai receber um soldo de R$ 6.993. Após a formação como segundo-tenente, terá ganhos iniciais de R$ 7.490.

Além da escolaridade, será necessário que o candidato tenha 18 anos completos e menos de 23 anos de idade em 1º de janeiro de 2021. Além disso, o interessado em concorrer a uma das vagas não pode ser casado, não ter constituído união estável e nem ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval.

O concurso da Marinha/Escola Naval 2020 vai ser destinado à formação de oficiais para: o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM).

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da Escola Naval da Marinha poderão se inscrever entre 08 horas do dia 20 de abril e 07 de junho de 2020, no site oficial da Marinha, na aba destinada ao concurso da Escola Naval e preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

A taxa de inscrição vai custar R$ 65,00. Segundo o edital, o valor pode ser pago através de boleto bancário ou efetuado por débito em conta corrente, em qualquer agência bancária

Aeronáutica

Edital publicado. A Aeronáutica faz saber aos interessados a abertura de dois editais de processos seletivos para preenchimento de vagas (convocação e incorporação) em cargos de níveis médio/técnico e superior. São 445 vagas no total para Serviço Militar Voluntário (SMV) e temporário para atuação na área da Saúde.

Para nível médio/técnico são oferecidas 276 vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem. O restante das vagas, 169, serão oferecidas para os cargos de médico, enfermeiro, fisioterapeuta e farmacêutico, todos de nível superior.

As vagas oferecidas no concurso são destinadas para o Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Recife-PE, Manaus-AM, Canoas-RS, Brasília-DF e Belém-PA.

De acordo com o edital da Aeronáutica/SMV, para concorrer às vagas de nível médio/técnico os candidatos deverão possuir, além do nível médio, o curso técnico em Enfermagem e registro no órgão de classe. Além disso, o edital destaca que o edital conta com oportunidades destinadas exclusivamente a concorrentes com experiência em atividade de terapia intensiva.

Para cargos de nível superior, será necessário possuir graduação na área de interesse e estar devidamente registrado no órgão de classe profissional. Além disso, mas a depender do cargo, o candidato deverá ter experiências específicas, residência ou título de especialista em seu segmento.

De acordo com informações da Aeronáutica, as seleções são de caráter emergencial em razão da necessidade de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).

“Os profissionais irão compor os quadros dos hospitais do Sistema de Saúde da Aeronáutica, conforme vagas disponibilizadas no aviso de convocação (editais), para trabalhar no combate à pandemia de Covid-19, bem como em possíveis outras demandas pertinentes às respectivas áreas de atuação dos candidatos”, disse a Aeronáutica.

No momento da incorporação, o candidato aprovado vai receber o soldo de R$7.315 (valor referente a 2020), além dos demais benefícios.

O contrato vai ter duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, conforme interesse da Administração, por um tempo máximo de 96 meses (oito anos), respeitando-se a idade-limite de 45 anos para a permanência no serviço ativo.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 13 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 17 de maio, no site da Força Aérea Brasileira. Não haverá taxa para participar do certame.

No ato da inscrição, os candidatos vão ter que preencher um formulário com dados pessoais e profissionais. Além disso, será possível concorrer às vagas de apenas uma única especialidade e localidade.

A seleção do processo seletivo da Aeronáutica vai ser avaliado por diversas etapas. A primeira delas vai contar com análise curricular e validação de documentos. Nesta fase, os aprovados no ato da inscrição vão ser convocados para apresentarem seus títulos e comprovantes pessoais e profissionais.

Os aprovados vão ser convocados para a segunda etapa, que terá inspeção de saúde e avaliação psicológica.

De acordo com o edital, somente os candidatos habilitados no certame vão ser convocados:

dia 23 de junho para concentração final e habilitação à incorporação;

dia 29 de junho para início do estágio.

Os voluntários, após de incorporado, vão realizar o estágio, com duração de um ano, a seleção se destina a adaptar e preparar os incorporados às condições peculiares do Serviço Militar Temporário e ao exercício das demais atividades militares concernentes às áreas profissionais em que atuarão.