Fabio rememora demissão de Ceni e critica treinador: “Teve uma parcela de culpa”

Rogério Ceni voltou a ser assunto nos bastidores do Cruzeiro esta semana. Tudo porque o goleiro Fábio relembrou os atritos do treinador com o elenco do clube, em entrevista à ESPN Brasil.

“Eu sou bem direto, o Rogério teve uma parcela de culpa na sua saída também, pela forma que geriu alguns momentos, principalmente quando a gente teve a oportunidade de estar frente à frente com o Rogério. E situações que saíram da própria boca dele, quando chegou na frente da imprensa, ele agiu de uma outra forma. Com certeza, vai existir um atrito muito grande do atleta com o técnico, fora as circunstâncias que vocês acompanharam”

Fábio

O goleiro cruzeirense revelou que os problemas se agravaram após a coletiva de Ceni, logo após a derrota de 4 a 1 para o Grêmio, no Independência.

Segundo o Uol Esporte, após o ocorrido, Ceni buscou respaldo da diretoria, e chegou a se oferecer para continuar no cargo sem receber salários, a fim de livrar a equipe do rebaixamento. No entanto, o então vice-presidente Itair Machado preferiu ficar do lado dos atletas.

Ceni foi demitido após o empate em 0 a 0 com o Ceará, no Castelão, e retornou ao Fortaleza. O Cruzeiro acabou rebaixado para a Série B.