FAÇA VOCÊ MESMO! Equatorial disponibiliza serviço de autoleitura em site

Durante a pandemia, os clientes que possuem medição interna podem informar a leitura na agência virtual

Com a pandemia do coronavírus, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou em 25 de março, a resolução nº 878 orientando as distribuidoras de energia a realizar o faturamento pela média dos últimos 12 meses dos clientes que possuem o medidor dentro do imóvel ou algum impedimento de acesso. Entretanto, para evitar o acúmulo de consumo e o não registro real dos gastos, a Equatorial Energia Alagoas disponibilizou o serviço de autoleitura em seu site.

Para informar a autoleitura virtualmente, o cliente que possui o medidor interno deve acessar o endereço www.equatorialalagoas.com.br, clicar em “Agência Virtual” (clique aqui) e depois em Solicitação de Serviços. Em seguida é necessário informar o Código Único (número que identifica a unidade consumidora, disponível no canto superior direito da fatura de energia), o CPF do titular da conta e selecionar a opção Leitura informada pelo consumidor. Uma nova página será aberta. Basta inserir o número do medidor e a leitura, e enviar uma foto do contador para comprovar os dados informados.

O gerente de Gestão Comercial da Equatorial, Maycon Keydell, explica que as unidades com medidores internos que optarem pela autoleitura, devem atentar para a data da coleta da leitura mensal que consta na fatura de energia. Essa observação é importante, pois só serão válidas as leituras informadas dois dias antes da data de leitura que está registrada na sua última conta no campo “Próxima Leitura”.

“Por exemplo, se na conta de luz consta que a próxima leitura está prevista para o dia 28 de maio, o cliente deve fazer a autoleitura no dia 26 de maio. Esse prazo é necessário para que a informação seja processada no sistema em tempo hábil e a fatura seja entregue no imóvel pelo leituristas”, esclareceu o gerente.

Keydell explica ainda que o serviço de autoleitura evita o acúmulo de consumo e garante ao cliente uma conta correta. “A Equatorial já tinha uma ação de distribuição de adesivos para que os clientes com medição interna pudessem anotar a leitura e fixá-la na parte externa da residência para anotação dos leituristas. Esse procedimento ainda é válido, mas pensando na comodidade dos nossos clientes, especialmente nesse momento de isolamento social, agora é possível, de forma simples e rápida, realizar a autoleitura diretamente no site da empresa”, declarou.

O gerente esclarece que o serviço de autoleitura não pode ser utilizado para os clientes que já tiveram a conta faturada por média. Nesses casos, o cliente que quiser o ajuste da fatura deverá entrar em contato com a Central de Atendimento no telefone 0800 082 0196, informar a leitura atual do medidor para ter a conta refaturada.

Para os clientes que possuem medição externa, os serviços de leitura e entrega das contas de energia continuam sendo realizados normalmente pelos colaboradores da Equatorial. As atividades seguem em curso com autorização da Aneel. A empresa tem adotado medidas para proteger tanto os profissionais da distribuidora quanto os clientes, implantando ações de prevenção ao coronavírus e seguindo as orientações dos órgãos de saúde mundial, nacional e local.

A distribuidora solicita que as administradoras de condomínio e síndicos não impeçam a entrada os leituristas, já que o acesso deles é restrito ao quadro de medição, pois não há necessidade de contato com os moradores ou que orientem os condôminos quanto a realização da autoleitura via site. A empresa reforça que os seus colaboradores têm seguindo orientações dos órgãos de saúde para executar o serviço de maneira segura e responsável.

Keydell ressalta ainda que as pessoas que tiverem condições de pagar a conta de energia, assim o façam, para evitar o acúmulo de débitos, e que também priorizem os canais digitais de atendimento, como os aplicativos dos bancos (internet banking) para efetuar os pagamentos sem precisar sair de casa.

Faturas de energia – As faturas de energia também podem ser acessadas nos canais digitais da empresa. Para emitir o código de barras para pagamento e a segunda via da conta, basta acessar o site www.equatorialalagoas.com.br ou o atendimento via WhatsApp com a assistente virtual Clara pelo número (82) 2126-9200. É possível ainda receber a fatura de energia por e-mail. O cliente pode solicitar este serviço na agência virtual ou enviando um e-mail para: [email protected]. Em todos esses canais não há custo para emissão da segunda via.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas