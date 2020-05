Família do ex-prefeito Gusto declara apoio à reeleição de Vera Dantas em Igreja Nova

Familiares do saudoso ex-prefeito Augusto dos Santos, o Gusto, como era carinhosamente chamado e conhecido por amigos em todo o estado, declararam recentemente e confirmaram a este blog, a decisão de apoiar à reeleição da prefeita Vera Dantas (MDB), em Igreja Nova, no próximo pleito eleitoral que ainda vive a possibilidade de ter o dia no calendário em outubro adiado para outro em dezembro.

Sem entrar em detalhes, a irmã Genilda Souza Santos, o sobrinho que foi secretário de finanças na gestão de Gusto, o jovem Eusébio Santos Neto e a genitora do ex-prefeito, a senhora Geruza Souza Santos, apenas confirmaram o apoio a uma continuação de Vera Dantas como prefeita de Igreja Nova por mais um mandato.

A senhora Geruza, mãe de Gusto, atualmente com 78 anos, reside com a filha Genilda, sendo dito por amigos mais próximos que se houver condições de saúde no dia da eleição, será uma das eleitoras mais idosas que a prefeita Vera terá teclando seu número durante a votação em Igreja Nova.