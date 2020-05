Famosas retocam as madeixas com criatividade na quarentena

O isolamento social para combater a contaminação do novo coronavírus, vem impactando a vida de milhões de pessoas mundo afora. Com os estabelecimentos comerciais fechados, por conta pandemia, o jeito é usar a criatividade na quarentena.



A mulherada famosa já não aguentava mais ficar com a raiz do cabelo à mostra, ou com a mesma tonalidade nos fios.



Veja como as celebridades resolveram essa questão, fazendo elas mesmas o retoque das madeixas ou contando com o auxílio da pessoa amada, como no caso da atriz Claudia Raia e Fernanda Gentil.



Confira!







Após contrair a Covid-19, Fernanda Paes Leme se recuperou e deu aquela repaginada no visual.







Fernanda Gentil não pensou duas vezes na hora de cuidar da esposa, Priscila Montandon, tingindo seu cabelo.







Larissa Manoela estava meio à toa, e do nada, radicalizou, colorindo o cabelo. Ah, a tinta spray é temporária.







Hilary Duff foi outra famosa que decidiu caprichar no colorido do cabelo, arrasando no azul.







Dua Lipa se inspirou e mandou a ver no rosa, na hora de apresentar sua nova tonalidade.







Ah, o amor! Jarbas Homem de Mello ganhou elogio da esposa, Claudia Raia. O ator se mostrou um exímio “pintor de raiz”.







Saiba quais celebridades brasileiras contraíram coronavírus



Famosos mostram habilidade com a tesoura na quarentena



Saiba quais celebridades morreram pelo coronavírus