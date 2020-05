Famosos lamentam a morte de Aldir Blanc

A morte de Aldir Blanc, na madrugada desta segunda-feira (4), deixou amigos e admiradores do artista consternados. Aldir teve complicações em função da convid-19. Ele estava internado desde o dia 10 de abril no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na Zona Norte carioca.



Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram o falecimento do compositor de 73 anos.



“A MPB deve fazer um minuto de silêncio ou então em homenagem a ele, cantar em coro O Bêbado e o Equilibrista. Nessa maré de tantas vidas, que tal fazer isso? Aldir Blanc vive”, escreveu Aguinaldo Silva.



A cantora Maria Rita, filha de Elis Regina, que deu voz ao sucesso citado pelo autor de novelas, também lamentou.



“‘Azar! A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar…’. Aldir, dos mestres maiores, que o sr. descanse em Luz, com a certeza do tanto que nos deixou de legado, amor, senso crítico, arte, cultura. Missão cumprida! Que farra boa o céu vai presenciar!”



O titã Arnaldo Antunes cirou versos de Aldir.



“‘Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas’. Quando morre o autor de um verso como esse, entre tantos outros memoráveis, só nos resta chorar e reverenciar. ‘Glória a todas as lutas inglórias’. Viva Aldir Blanc!”, escreveu.



“Coração destroçado, tristeza profunda pela partida do Aldir. Abraço Meri, filhas, netos. Nos abracemos todos, amigos queridos, nessa dor imensa. Que ele descanse na santa paz. Obrigada Aldir por tudo”, destacou a cantora Leila Pinheiro.



Ainda consternado com a morte recente de seu pai, Moraes Moreira, o músico Davi Moraes fez uma homenagem.



“O gênio que além de tudo fez tantos rubro-negros como eu amarem uma música que falava do Vasco! Muito obrigado, mestre Aldir Blanc. Vá em paz.”



João Barone, baterista do Paralamas do Sucesso, deixou seu recado.



“Deveria ser luto nacional a perda de uma personalidade da envergadura de Aldir Blanc.”



“Ficaremos mais órfãos, nós, fãs de sua imensa obra. Descanse em paz, Aldir. Deixa com a gente seguir aqui nessa batalha. Hoje a tarde cairá como nunca como um viaduto”, escreveu Pedro Luís.

Dentre as pérolas de Aldir Blanc em parceria com João Bosco, alguns versos batem forte no momento: “tá lá o corpo estendido no chão”… “caia a tarde feito um viaduto”… #SOSBrasil



