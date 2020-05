Famosos lamentam a morte do ator Flavio Migliaccio

Nesta segunda-feira (4), o mundo das artes está bem mais triste. Além de Aldir Blanc, o ator Flavio Migliaccio foi encontrado morto em seu sítio, em Rio Bonito. Ele estava com 85 anos e seu trabalho mais recente foi em Órfãos da Terra, da Globo.



Famosos lamentam a morte de Aldir Blanc



Não demorou muito para que vários artistas, prestassem suas homenagens nas redes sociais.



Mayra Cardi comenta divórcio de Whindersson e Luisa Sonza



“Meu amigo foi descansar desse mundo estranho…… Palmas para FLAVIO MIGLIACCIO”, disse Bruno Gagliasso.



Ator Flavio Migliaccio é encontrado morto em seu sítio



“Outra notícia triste do dia: faleceu o ator Flávio Migliaccio, aos 85 anos. Ele trabalhou comigo em Eta Mundo Bom (no ar no Vale a Pena Ver de Novo). Fica aqui meu respeito e admiração. Desejo muita força pra toda a família e amigos nesse momento. Que ele esteja em luz!”, lamentou Walcyr Carrasco.



Luana Piovani critica ‘glamourização’ do uso de máscaras: ‘Close’



Confira algumas das homenagens!







Morte de Flavio Migliaccio



Na manhã desta segunda-feira (4), o ator Flávio Migliaccio, 85 anos, foi encontrado morto em seu sítio, na Serra do Sambê, em Rio Bonito. A última participação do ator na TV foi em 2019 na novela Órfãos da Terra, na Globo, onde interpretou o papel de Mamede Aud.



De acordo com o jornal O Globo, ele avisou para a afilhada, Morgana, que iria para Rio Bonito, na semana passada. Migliaccio era muito querido no município e participava ativamente da vida cultural e política da cidade.



A morte foi registrada pelo 35º Batalhão de Polícia Militar do estado, após atender a um chamado feito pelo caseiro do sítio do artista.



Na Globo, ele participou de várias produções, além de Órfãos da Terra, como as novelas Êta Mundo Bom, Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, A Próxima Vítima, Duas Caras, América, Vila Madalena, Senhora do Destino e Passione, além da série Entre Tapas e Beijos.



Uns de seus papéis mais marcantes foram pelos personagens Xerife na série de TV brasileira Shazan, Xerife e Cia., e pelo papel de Tio Maneco, na série exibida pela TVE.