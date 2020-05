Fãs de Paris Hilton podem ficar na casa dela

Paris Hilton deixa seus fãs ficarem em sua casa. A socialite e empresária revelou à revista New! que considera seus fãs mais leais como membros de sua família, e por isso confia nesse relacionamento mais próximo.

“Considero meus fãs meus irmãos pequenos. Eles se autodenominam Little Hiltons. O relacionamento que temos é tão incrível. Na verdade, alguns deles vêm e ficam. Em qualquer lugar que eu vá ao redor do mundo, garanto que eles estejam lá, porque fica um pouco solitário viajar e ficar sozinha. É bom ter pessoas ao meu redor que me amam por ser eu e não tem más intenções. É tudo sobre amor verdadeiro.”, assegura.

A ex-estrela do reality ‘Simple Life’ afirma que é grata pelas redes sociais, pois graças a elas, conseguiu se aproximar mais ainda de sua ‘família’ de fãs.

“E agora com as mídias sociais, posso manter contato com eles, obter conselhos deles e realmente conhecê-los melhor. Somos como uma família.”, justifica.





Doação milionária





Paris Hilton e sua família se uniram para fazer uma generosa doação para ajudar os afetados pelo novo coronavírus. A família Hilton prometeu doar US$ 10 milhões (R$ 50 milhões) aos esforços contra o coronavírus por meio de sua Fundação Conrad N. Hilton.

A organização sem fins lucrativos, criada pelo empresário hoteleiro Conrad N. Hilton em 1944, ajudará a apoiar os afetados pela crise global da saúde:

“Cerca da metade desse dinheiro será destinada a proteger a população de rua em Los Angeles, e a outra metade concentrada em ajudar os países africanos a se prepararem para um surto pendente”, justifica a fundação.

O dinheiro será usado para ajudar as clínicas de saúde de Los Angeles a comprar suprimentos essenciais e equipamentos de proteção individual, incluindo desinfetante para as mãos e kits de teste, e ‘cobrir despesas relacionadas ao desenvolvimento e implementação de um plano de resposta da COVID-19 para cuidar de pessoas em situação de rua no Condado de Los Angeles”, acrescenta em um comunicado à imprensa.

A outra metade será doada para países da África que estão subfinanciados e mal equipados para lidar com as cepas do vírus.

Após o anúncio, a herdeira do hotel e empresária Paris Hilton escreveu o Twitter: “Estou muito orgulhosa que a @HiltonFoundation doou US$ 10 milhões em fundos adicionais para esforços de assistência e apoio às comunidades mais impactadas pelo #COVID19 aqui em Los Angeles e no exterior”.

Ela acrescentou: “É nossa responsabilidade coletiva na filantropia trabalhar juntos durante esse período!”.