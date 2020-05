Fast Shop abre 125 vagas pelo país – Notícias Concursos

Oportunidades abertas! Em meio à pandemia do novo coronavírus, a rede Fast Shop abriu 125 vagas de emprego através da plataforma de empregos do InfoJobs.

A empresa iniciou suas atividades em 1986 como uma concessionária autorizada Yamaha. Alguns anos mais tarde, em 1991, a empresa tomou novas diretrizes e deu início a operação de logística de entrega de eletrodomésticos aos contemplados das grandes administradoras de consórcio.

“Rapidez e bom atendimento foram o foco principal nessa etapa que fez a diretoria da Fast Shop entender que estava pronta para entrar no mercado de varejo. Em 1996, a Fast Shop inaugurou sua primeira loja dentro de um shopping center. A loja do Shopping Ibirapuera, na capital paulista, focava no atendimento diferenciado.

As vagas de emprego Rede Fast Shop 2020 para os estados da Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, além do Distrito Federal.

Vagas de emprego abertas na FAST Shop 2020

As vagas são destinadas aos seguintes cargos:

Vendedor de Eletroeletrônicos

Assistente Administrativo

Vendedor

Assistente de Recursos Humanos

Aprendiz Legal

Assistente Contas a Pagar

Assistente de Recrutamento e Seleção

Operador de Televendas

Vendedor Whatsapp

Assistente de Mídia Online

Estoquista

Assistente de Loja

Pré-requisitos (variam para cada vaga)

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Curso Técnico

Experiência anterior na área ou função

Sistemas Operacionais: Mac OS

Benefícios (variam para cada vaga)

Os benefícios oferecidos pela empresa são:

Assistência médica

Auxílio Educação

Auxílio farmácia

Comissões

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/fast-shop/vagas