Fausto Silva celebra 70 anos com mensagens de famosos na web

“Ô louco, meu”, com esse conhecido bordão, Fausto Silva faz história há mais de 30 anos, só em seu Domingão do Faustão, mas a carreira começou bem antes, no rádio.



No último sábado (2), o trabalho ficou um pouco de lado, pois a data foi pra lá de especial, nosso Faustão completou 70 anos de vida. Celebrado na internet por fãs, admiradores e amigos famosos, o comunicador recebeu uma chuva de recados parabenizando-o.



“Hoje é um dia muito especial para nós. 70 anos!”, dizia a legenda de seu instagram.







Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o global foi cercado de muito amor da família, a esposa Luciana Cardoso, e os filhos do casal: Laura, João Guilherme e Rodrigo Silva.



Veja alguns dos famosos que felicitaram o aniversariante:



“Hoje é aniversário de um grande amigo e maravilhoso comunicador. Parabéns Fausto!! Que a gente possa voltar a se abraçar assim logo. Saúde e alegria!”, disse Serginho Grosiman.







“Meu amigo Fausto Viva, hoje é seu dia!!! Te desejo o melhor da vida!!! Parabéns… Saúde e muito amor sempre!!”, falou Adriane Galisteu.







“E hoje o dia é todo desse cara aí… O verdadeiro ícone do entretenimento no Brasil!!! Desejamos tudo de melhor nesse mundo pra você Faustão! Que você continue sendo tão generoso e amigo! Obrigada por tudo!!! Feliz aniversário!”, felicitou a dupla Maiara e Maraisa.







Globo desiste de gravar Domingão do Faustão por conta do coronavírus



Bailarinas do Faustão tranquilizam fãs: ‘Estaremos de volta’