Federação Carioca se posiciona sobre retorno de atividades no Rio; Governo rebate

No fim da tarde deste domingo (3), a Federação Carioca utilizou suas plataformas oficiais para divulgar uma nova resolução acerca dos passos futuros para o futebol no Rio de Janeiro. Assinado por Rubens Lopes, presidente da entidade, o comunicado dá autonomia para os clubes do Estado decidirem individualmente sobre o retorno de suas atividades cotidianas.

Como destaca o UOL Esportes, a entidade enumerou três pilares sobre os quais os clubes precisarão se apoiar e respeitar para que possam, de forma segura, retomar suas atividades e treinamentos: comprometimento com a saúde e a vida alheia mediante cumprimento de diretrizes de autoridades competentes; obediência às determinações governamentais; seguimento de procedimentos e protocolos técnicos e científicos recomendados à proteção individual e coletiva.

Horas após a resolução oficial publicada pela entidade, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, em contato com a ESPN, reiterou que as medidas restritivas seguem em vigor até o dia 11 de maio e continuam abarcando as práticas esportivas. Dessa forma, toda e qualquer atividade nos centros de treinamento cariocas seguem proibidas até segunda ordem, cenário que vai na contramão da expectativa do Flamengo, maior entusiasta da retomada imediata do calendário. O clube da Gávea já havia montado um planejamento especial para a volta dos treinos, com uma logística específica nos espaços e práticas, e com testagens rotineiras.

