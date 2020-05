Fiel na Arena? Corinthians lança campanha para jogos com portões fechados

26 de fevereiro de 2020: esse foi o último dia em que a Fiel pôde entrar na Arena Corinthians para acompanhar um jogo do Timão. De lá pra cá, são quase 3 meses sem ver o alvinegro jogar em seu estádio. Tudo porque o jogo seguinte, contra o Novorizontino foi fora de casa. Já no dia 16 de março, Corinthians e Ituano jogaram com portões fechados. Logo após a partida, a Federação Paulista decretou a paralisação do campeonato por conta da pandemia de coronavírus.

Porém, o Corinthians tem se movimentado nos bastidores para incluir a Fiel quando os jogos voltarem. Ainda não há previsão para o retorno aos gramados. O que se sabe é que, provavelmente, durante todo o ano de 2020 não teremos públicos nos estádios. Na live da última quarta-feira, diretamente da Arena Corinthians e transmitida pelo canal oficial do clube, o ex-atleta Ronaldo Giovanelli, junto do diretor Duílio Monteiro Alves, revelou que o Corinthians estava preparando uma campanha para colocar sua torcida no estádio.

Não, a iniciativa do Timão não visa burlar as medidas de isolamento social e levar pessoas ’em carne e osso’ para a Arena. Pelo contrário, a ideia é justamente ‘simular’ os torcedores. Nesta sexta-feira (15) foi lançada a campanha “O Timão é sua Casa”. O torcedor que desejar ‘ir’ ao estádio precisa acessar o site da campanha e comprar a colocação de uma foto. Desse modo, o clube preencherá as cadeiras com fotos dos torcedores.

Há três opções para as compras: a primeira é no formato de bandeirão, instalado nos setores Norte e Sul do estádio. O preço inicial é de 49 reais. Outra alternativa é colocar a foto em separado na cadeira, disponível para o setor Oeste, no valor de 199 reais. Os torcedores ainda podem receber o totem autografado pelos jogadores, pagando 299 reais pelo serviço.

O Borussia Mönchengladbach, clube da primeira divisão alemã, fez uma iniciativa parecida e, até o dia 7 de maio, tinha vendido mais de 16 mil ingressos, até mesmo para a torcida visitante. Vale lembrar que o Campeonato Alemão retornará às atividades no final de semana de 16 de maio. Em 2008, o Corinthians também fez algo parecido, estampando fotos de torcedores na própria camisa do time.