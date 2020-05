FIFA aprova temporariamente cinco substituições no futebol; entenda

Nesta sexta-feira (8), a International Football Association Board (IFAB), junto à FIFA, aprovou uma emenda temporária às ‘Leis do Jogo’ que vai permitir os clubes fazerem cinco substituições por partida. A medida visa proteger e preservar o bem-estar dos jogadores no eventual retorno do calendário esportivo após pandemia do novo coronavírus.

Porém, o salto de três alterações para cinco só vai poder ser utilizado em competições que já começaram, ou que ainda vão começar, e que vão acabar até o dia 31 de dezembro de 2020. A emenda na “Lei 3 – Os Jogadores” coloca ainda que os times terão três oportunidades para fazer substituições, além de manter a possibilidade de serem feitas mudanças no intervalo.

A publicação destaca ainda que a emenda entra em vigor imediatamente e que foi feita para tentar amenizar os impactos do retorno do futebol, que deve explorar mais datas para concluir os calendários, além de pontuar que cabe a cada organização decidir se vai ou não aplicar a emenda em suas competições. A IFAB e a FIFA ainda vão decidir se a alteração na lei vai seguir até, por exemplo, o final da temporada 2021.