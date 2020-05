Filha de Jessica Simpson faz oito anos e ganha carinho da mãe

A primogênita de Jessica Simpson, Maxwell, fez oito anos e a cantora compartilhou um vídeo fofo da filha cantando com ela no Instagram.

Simpson, que também é mãe de Ace, de seis anos, e Birdie, de 13 meses, com seu marido Eric Johnson.

Na rede social, a artista prestou homenagem à filha, falando da incrível relação que tem com a menina, a ‘alma mais iluminada’ que ela já conheceu:

“Hoje, meu primeiro filho, Maxwell fez 8 anos. Ela tem mais luz na alma do que qualquer um que eu já conheci e brilha muito mais do que qualquer estrela nas galáxias. Ela é um presente para todos que a conhecem e se conecta profundamente com aqueles que nunca conheceu e ora todas as noites.”, disse a mamãe orgulhosa.

E ainda narrou todas as qualidades da menina:

“Maxwell me inspira a ser sem desculpas em todos os sentidos. Ela me ensinou que não preciso ser perfeita, lembrando-me continuamente de que sou perfeita para ela. Ela é cheia de amor, verdadeira compaixão, determinação consciente, inteligência, liderança intencional, força constante, sabedoria profunda, verdadeira beleza por dentro e por fora, sarcasmo hilário, raciocínio diplomático enérgico, talento ilimitado, consciência sem julgamento, lealdade implacável e esperança que manifesta milagres. Maxwell Drew Johnson é minha melhor amiga e rezo a Deus para que eu possa ser metade da pessoa que ela é quando crescer. Eu não poderia amar mais ninguém do que essa criança de oito anos. Feliz aniversário menina. Mamãe te ama em todos os sentidos!!! PS Max abençoou este vídeo com seu consentimento”, escreveu.





Livro bem-sucedido





Jessica Simpson confessa que ficou surpreendida com a resposta que seu livro de memórias, Open Book, teve desde seu lançamento no começo do mês.

A atriz e cantora de 39 anos comentou que seu principal objetivo ao publicar o livro foi como um desabafo e admite que foi muito ‘libertador’ escrever porque foi muito aberta e sincera.

Em entrevista ao programa ExtraTV, ela comentou: “É inacreditável – eu nem acredito. Fiquei seriamente em choque. Nem sequer entendo. Sou grata, claro. Honestamente, acho que as pessoas … realmente querem saber por que, quando e como. Fiquei realmente quieta nos últimos 10 anos… Estava na hora de realmente entender toda a minha vida. A maneira como as pessoas reagiram a isso é exatamente como eu gostaria que meus melhores amigos o lessem. É muito libertador ser aberta. Com a minha sinceridade vem a confiança”, justifica.

Jessica sabe que ela tem ‘falhas’ e cometeu ‘erros’ ao longo da vida: “Todos temos nossos defeitos. Todos cometemos erros. Lidar com esses erros e possuí-los é uma experiência muito humilhante. Coloca você lá fora, onde você não tem nada a esconder (…) é muito mais impactante do que me esconder atrás da escuridão. Na verdade, sou apenas uma garota normal e comum que passa exatamente pelas mesmas coisas que todos os outros. Isso está dando às pessoas coragem para se abrirem também”, explica.

O livro se tornou o número 1 dos mais vendidos do New York Times.