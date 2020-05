Final feliz! Bayern de Munique anuncia renovação de contrato de Manuel Neuer

Fim da novela: um dos ‘casamentos’ mais bem sucedidos da última década está com prazo de validade renovado. Após longas conversas e algumas turbulências no meio do caminho – principalmente relativas à hierarquia da posição e possibilidade de rodízio para preparar um sucessor -, Bayern de Munique e Manuel Neuer, juntos desde o verão de 2011, chegaram a um acordo e sacramentaram uma aguardada renovação de contrato.

Em seu site e plataformas oficiais, o gigante da Baviera oficializou a extensão do vínculo válida por mais três temporadas, até junho de 2023. Presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge vibrou com a manutenção de Neuer: “O Bayern está muito feliz e satisfeito por Manuel ter prorrogado o seu contrato até 30 de junho de 2023. Trata-se do melhor goleiro do mundo e nosso capitão”, afirmou.

Heptacampeão alemão, cinco vezes campeão da Copa da Alemanha e vencedor da Champions League em 2012/13, o goleiro alemão já foi eleito diversas vezes para a seleção da temporada europeia, além de eleito ‘Esportista do Ano’ em 2014. Peça-chave para a manutenção da soberania bávara na Alemanha, Neuer segue obstinado a ampliar seu currículo e vasta sala de troféus: “Olho para o futuro com grande otimismo. Eu me sinto muito confortável e em casa na Baviera. O FC Bayern é e continua sendo um dos principais clubes do futebol europeu”, afirmou.

FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt – Bundesliga

