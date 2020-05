fique por dentro dessa nova forma de praticar redação! – Notícias Concursos

Modelo, esqueleto, estrutura de redação, são os nomes dados atualmente pelos que aprendem e adotam essa forma de estudar para fazer a prova do Enem no final do ano e conseguir a tão sonhada bolsa.

No entanto, ainda existem muitas pessoas que não estão por dentro do assunto e que não compreendem a real importância, bem como os cuidados que se deve ter com essa ferramenta. Sim!

Estudar por modelo passou a ser uma ferramenta de estudos, que inclusive, pode se tornar seu principal meio para obter conhecimentos de redação se usado da maneira correta.

O que é um modelo de redação?

Se trata de um texto pré-definido com frases introdutórias, alusões, conectivos, tópico frasal e até mesmo agentes de intervenção que podem ser adaptados a qualquer tema.

Uma pessoa capaz de fazer um modelo deve estar disposto a procurar alusões e contextos que enriqueçam o texto, e essa é um dos principais atributos de um modelo, pois apesar do processo de seu desenvolvimento, depois de pronto o aluno só precisa se preocupar em preencher as lacunas deixadas.

Calma! Essas lacunas não são nenhum bicho se sete cabeças, elas se tratam de espaços vazios que só devem ser preenchidos na hora da prova, visto que serão através deles que o seu texto irá adequar-se ao tema definido pela banca.

Por que ele otimiza seus estudos?

Primeiramente, você sabe o que significa otimizar? É alcançar um melhor resultado em pouco tempo. Pense da seguinte maneira: há dois caminhos para um motorista chegar a um determinado destino, um é pelo caminho mais longo e o outro é pelo caminho mais curto.

O motorista cogita em ir pelo caminho mais longo pois apesar de demorar mais ele vai conseguir fazer uma parada na sorveteria preferida dele e depois continuar, porém, ele também pensa em ir pelo caminho mais curto que irá fazê-lo gastar menos gasolina.

Sendo assim, é certo que ele irá chegar ao seu destino independente de sua escolha,mas enfim,se você fosse esse motorista, qual escolha faria? Pois é, escolhendo o caminho mais curto você está escolhendo construir um modelo para basear seus estudos nele, pois apesar de você não passar pelo aprendizado tradicional que vai desde o assunto mais básico até o mais complexo para se escrever uma redação (caminho longo) você consegue chegar mais rápido aos ” finalmentes”,que é a prática, e ainda aprende o que você aprenderia no caminho mais longo de forma mais facilitada e clara, ou seja ainda ganha seu “sorvetinho”.

Por que desenvolver o seu e não simplesmente “pegar” da internet?

Não cometa esse crime contra a sua capacidade intelectual. Há várias frases, alusões, citações e autores que você pode reunir e a partir daí sintetizar o seu próprio modelo, ou seja, não tem precisão de você copiar na “cara dura” o modelo de alguém. Através desse tópico vou compartilhar uma experiencia que aconteceu comigo: durante meu processo de preparação me deparei com essa forma de estudar e logo gostei e passei a aprender mais sobre esse assunto.

À medida que fui estudando e lendo os poucos modelos que tinham na época (e estes poucos eram até similares uns aos outros) minha mente passou a se abrir e foi a partir disso e de pesquisas posteriores de recursos que eu poderia usar no meu texto que criei o meu próprio modelo.

Esse processo de criação demorou? Sim, tenho que ser sincera, mas não foi pelo fato de eu ter dificuldade, mas sim porque eu queria um modelo próprio que se diferenciasse dos textos em massa praticamente iguais que um corretor poderia “flagrar”.

Portanto, desenvolva seu próprio modelo, se não conseguir e ficar tentando copiar o de outra pessoa, faça paráfrases, mude um pouco o texto, deixe com a sua cara e com sua marca de autoria, tenho certeza que quando você passar a sensação de mérito próprio será muito recompensadora.

Como usá-lo da maneira correta?

Espere! Não pense que é só fazê-lo e parar de praticar, não! Muitos são equivocados com relação a isso, acham que é só se esforçar para desenvolver seu modelo e parar na caminhada, acham que não precisam mais treinar ou entregar para alguém corrigir pelo fato dele parecer perfeito e pronto para ser usado apenas na hora, mas não é assim que funciona.

Após o término da estruturação padrão do seu texto, ele ainda precisa ser aperfeiçoado com o tempo.

Já imaginou se por exemplo, desenvolvessem uma vacina contra o coronavírus e a aplicassem em alguém só por “achismo” de que está pronta para aplicação?

É exatamente esse erro que alguém que faz o uso equivocado do modelo comete: finaliza ele, acha que está pronto para uso,e na hora do tudo ou nada, esquece a estruturação por causa do nervosismo, não pontua e nem acentua as frases corretamente e ainda por cima corre o risco de nem ao menos adaptar o texto ao tema, então o que acontece?

Perda de pontos ou até coisa pior, em virtude de tangenciamento do tema! Então desenvolva-o, pratique, e coloque-o para correção, pois só assim essa ferramenta será 100% eficiente, ao invés de ser uma cilada.

Gostou desse artigo? Compreendeu mais sobre esse assunto em sua totalidade? Então compartilha ele para aqueles que ainda não estão por dentro do assunto mas que, se estão por dentro, têm um conhecimento equivocado sobre ele.

Quem acompanha meu trabalho sabe como eu defendo essa forma de estudar, até por que, como produtora de conteúdo educativo, acredito puramente nesta frase: melhor estudar pouco da forma certa, do que estudar muito da forma errada.