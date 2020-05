Fla traça estratégia para renovação com Jesus não chegar ao chamado “período crítico”

A partir de 20 de junho, Jorge Jesus não mais terá vínculo com o Flamengo. Pois, segundo a ESPN, o clube, neste momento, traça uma estratégia para tentar a renovação com o treinador antes do chamado “período crítico”.

saudades das magicas do Everton Ribeiro

da inteligencia do De Arrascaeta

dos gols do Gabigol

da velocidade do Bruno Henrique

das defesas do Diego Alves

das broncas do Jorge Jesus

do Maracanã pulsando

dos adversários tremendo S A U D A D E S @Flamengo — menino de ouro ??‍♂️ (@DvSRN) May 8, 2020

Faltam 43 dias para se encerrar o contrato. E, muito embora a diretoria rubro-negra trate o assunto com muita calma e diga que não tem pressa em resolver a pendência, a ideia é não deixar que a situação se arraste por muito mais tempo e fique para os últimos 30 dias. Claro, este não é um prazo definitivo, já que as conversas podem seguir até se encontrar o final feliz, mas é fato que, quanto antes o acordo estiver selado, melhor.

Nesse Momento o Brasil tem 4 prioridades…

1.uma nova Constituição Federal

2. uma nova Constituição Federal

3 uma nova Constituição Federal

4. JORGE JESUS RENOVAR COM O FLAMENGO — Alexandre Cabreira ᶜʳᶠ (@cabreira) May 8, 2020

Jesus está no Rio de Janeiro desde a última semana, quando desembarcou vindo de Portugal. A princípio, seu interesse é permanecer. Por isso, ele não descarta rever os valores pedidos. Antes da pandemia de coronavírus, ele havia pedido um aumento de 50% nos salários para seguir no Fla. Agora, já se trabalha com a ideia de manter os ganhos atuais, se discutindo bonificações e, também, faixas para o aumento (ou não) do euro na comparação com o real. Este, aliás, é um fator bastante importante na negociação, já que a moeda brasileira se desvalorizou bastante, o que já garante, naturalmente, ganhos superiores ao treinador na comparação, por exemplo, com o ano passado. Em havendo a renovação, existe a forte tendência de o novo contrato ter validade até o final de 2021.

