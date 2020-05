Flamengo adia novos testes de Covid-19, e departamento de futebol se reúne para analisar o atual cenário

Nesta segunda, a diretoria do departamento de futebol do Flamengo se reuniu para debater os próximos passos do clube em relação à pandemia do coronavírus e tomar decisões importantes para a semana que se inicia. De acordo com o Globo Esporte, não há uma nova data de confirmação para a realização dos testes que seriam feitos ontem. Os exames rápidos, de sorologia, já estão com o clube.

O Flamengo tem todo um plano de ação montado para a volta dos atletas aos treinos. Porém a decisão depende ainda de um entendimento do jurídico com as autoridades estaduais.

No estado do Rio de Janeiro, o Governo estendeu a quarentena até o dia 31 de maio e tem a possibilidade de decretar o lockdown (confinamento total) em determinadas regiões.

Já ocorreram conversas ao longo do fim de semana em relação ao posicionamento do clube, que busca retornar aos treinos o quanto antes.