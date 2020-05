Flamengo cogita realizar nova pré-temporada na Europa e ideia agrada Jesus, diz jornalista

O Flamengo é um dos clubes brasileiros que mais faz força nos bastidores para retornar aos treinamentos. A previsão inicial era que os jogadores retornassem ao Ninho do Urubu para as atividades no clube no começo deste mês, mas isso não aconteceu e ainda não há nenhum indicativo de quando tudo estará normalizado.

Desta forma, o Mengão cogita realizar uma nova pré-temporada na Europa. De acordo com apuração do jornalista Gustavo Henrique, a possibilidade de ir à Portugal para retornar aos treinos foi debatida entre os dirigentes do Mais Querido. No entanto, dificuldades financeiras diminuem consideravelmente a chance deste projeto ser realmente uma realidade.

Flamengo v Barcelona – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

A cúpula flamenguista sabe que para se locomover ao Velho Continente precisaria fazer um grande investimento no departamento de futebol do clube. Jorge Jesus seria o grande entusiasta deste planejamento, mas o treinador não pretende interferir nas conversas entre os dirigentes do clube carioca.

Ainda de acordo com o jornalista, mesmo com todos os empecilhos, a ida para a Europa não está totalmente descartada e o Rubro-Negro precisaria de um patrocinador para bancar a viagem da delegação rumo à terras portuguesas.