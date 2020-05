Flamengo e Jorge Jesus se aproximam de renovação contratual; ‘detalhe’ segura anúncio

Olê, Olê, Mister… Flamengo e Jorge Jesus estão próximos de renovação contratual. As negociações entre o clube carioca e o treinador português caminharam muito nos últimos dias e a expectativa é pelo anúncio da ampliação de contrato ainda nesta semana. O atual vínculo vai até o dia 20 de junho desta temporada.

De acordo com informações do UOL Esporte, o Mais Querido e o Mister avançaram muito em seus últimos encontros e estão próximos de acertar as bases financeiras da renovação. Porém, há um quesito que ainda precisa ser driblado para que o acordo seja selado: a duração do novo vínculo com o treinador.



Flamengo v Independiente del Valle – CONMEBOL Recopa Sudamericana 2020

A princípio, há duas possibilidades na mesa: a primeira é de renovação até junho de 2021, ou seja, por mais um ano; e a segunda é de ampliação até dezembro do ano que vem – cerca de 18 meses – e assim ‘garantir’ o comandante na Gávea por mais duas temporadas. O clube tem a segunda opção como meta.

Vale lembrar que o primeiro contrato de Jorge Jesus com o Flamengo, selado em 2019, foi assinado até o meio deste ano já a pedido do treinador, que gostaria de ter chances de avaliar o mercado e também de retornar para a Europa. Porém, com a pandemia do novo coronavírus, o cenário mudou e a previsão é de permanência.



PQP A RENOVAÇÃO COM JORGE JESUS VAI SAIR, NEM ACREDITO CRL — Arthur Sá Lima (@arthurvslima) May 17, 2020

Em resumo: o Flamengo quer Jorge Jesus até o final da próxima temporada e tem tentado convencer o treinador de que continuar com o trabalho por mais 18 meses é a melhor decisão para todos. Até o momento, o clube e o treinador se aproximaram das bases salariais, que não devem sofrer grandes alterações, e têm trabalhado para alinharem o tempo do novo vínculo.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.