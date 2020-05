Flamengo ignora determinação do Governo e realiza treinos no CT; clube pode ser multado

Principal entusiasta da retomada do calendário brasileiro em meio à pandemia do coronavírus no país, o Flamengo preencheu as manchetes esportivas ao longo desta quarta-feira (20), por um motivo pouco nobre e não condizente ao tamanho do clube.

Com imagens aéreas capturadas por meio de drone, a reportagem do Globoesporte flagrou a realização de treinamentos no CT do Ninho do Urubu na manhã desta quarta, desrespeitando a determinação da Prefeitura e do Governo do Estado. Segundo em número de casos e óbitos, o Rio de Janeiro ainda está sob regime de quarentena, em que atividades não-essenciais, como academias e clubes esportivos, seguem proibidos de reabrir. A princípio, jogadores rubro-negros estavam liberados para usar as dependências do clube apenas para fisioterapia/recuperação.

Por meio de comunicado oficial, a Prefeitura do Rio de Janeiro reprovou a atitude da instituição: “A Prefeitura do Rio, por enquanto, não recomenda a volta dos treinos. A secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, está em conversas com o clube para transmitir a posição do comitê científico municipal, que visa a preservar a propagação da Covid-19 e a saúde das pessoas”, publicou. Sujeito à multa, o clube da Gávea não quis se manifestar sobre o ocorrido.

