Flamengo segura retorno às atividades e vê chances de ‘lockdown’ ameaçarem planejamentos

O Flamengo tem se mobilizado e pretende, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, retornar aos treinos. Porém, o Rubro-Negro também tem ciência de que as possibilidades de “lockdown” no Estado do Rio de Janeiro aumentaram e de que a medida extrema acabaria com qualquer chance de o clube reiniciar suas atividades.

Segundo informações do UOL Esporte, o Governo Estadual do Rio tem pensado cada vez mais no fechamento total – ou ao menos dos locais mais afetados pelo Covid-19 – do estado. O governador Wilson Witzel (PSC), inclusive, já indicou que a decisão vai ficar nas mãos das prefeituras, que contarão, em caso de aplicação da medida, com apoio da Polícia Militar (PM).

Desta forma, caso o “lockdown” se confirme, o Flamengo ficaria praticamente impossibilitado de retornar aos treinamentos. Ciente, o Rubro-Negro monitora o cenário e aguarda decisões externas antes de definir uma data para retomada das atividades. Porém, sem ‘jogar a toalha’ e com dirigentes tentando garantir os interesses do clube.

Atualmente, o Fla conta com Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas, para tratar das questões no âmbito estadual, e Aleksander Santos, diretor de relações governamentais, para intermediar conversas da agremiação com o governo federal. Vale considerar também o bom relacionamento entre o clube e as autoridades.

Para além de observar a situação e manter contato com o governo estadual e federal, o Flamengo acredita que não há nada específico que proíba o clube de retornar aos treinos e de que os treinamentos não se enquadrariam como “aglomerações”. Os advogados da equipe também se debruçam sobre a indicação do governador de que a PM vai multar e fechar os estabelecimentos que não forem considerados “essenciais” e que estejam em funcionamento.

Enquanto aguarda o desenrolar dos acontecimentos, o Flamengo segue fazendo testagem de pessoas e apresentando medidas de segurança que serão adotadas em eventual retorno das atividades. Vale pontuar que 38 pessoas – em testagem de 296 – do corpo do Flamengo testaram positivo para o novo coronavírus, incluindo 3 jogadores.