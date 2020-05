Flamengo tem em suas redes sociais o grande diferencial para fechar com a Amazon; entenda

Em busca da nação, conforme informações do UOL Esporte, o grupo norte-americano quer entrar em definitivo no mercado brasileiro e entende que o Rubro-Negro pode ser uma das chaves do processo, considerando a abundância de torcedores do clube e também a ‘mentalidade digital’ da agremiação – que pode ser um dos ‘atrativos’ para o desfecho positivo do acordo.

Parceria entre Flamengo e BS2 chega ao fim em junho Mais informações em: https://t.co/bmYIgGw6ZG — Flamengo (@Flamengo) May 28, 2020

Até o momento, a receita da televisão ainda é a maior do clube nesse quesito, no entanto, o Mais Querido trabalha para ampliar os seus horizontes mercadológicos e para encontrar outras formas de captar negócios além da exposição na camisa ou em partidas, como, por exemplo, fez com um site de apostas.

??⚫ #Flamengo é o 1º clube esportivo da América e 5º do mundo com mais engajamento nas redes sociais em 2020. (janeiro-abril) pic.twitter.com/c9AJ0cZkAN — Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) May 26, 2020

Desta forma, o Fla espera avançar novamente nas tratativas, que esfriaram com a pandemia do novo coronavírus, e tem se mantido otimista em relação ao “ok” dos norte-americanos.