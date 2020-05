Flávia Alessandra aprontou poucas e boas em Êta Mundo Bom!

De volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, Êta Mundo Bom!, originalmente exibida no horário das 18h da Globo em 2016, ganhou o coração do público com toda a história de época e a inocência do protagonista Candinho (Sérgio Guizé), recheado ainda de determinação e otimismo.



Sem saber quem são seus pais e colocado em um cesto para seguir sabe-se lá qual rumo pelo rio, Candinho parou na fazenda de dona Cunegundes (Elizabeth Savalla), uma dona que tenta à todo custo manter uma pose de madame, mesmo que a família não esteja tão bem financeiramente.



Ela aceita criar o menino, mas longe da casa, em um quartinho no quintal como um dos funcionários do local. Apesar das adversidades, ele não deixa isso o abalar e segue fazendo suas tarefas. O problema acontece quando Filomena (Débora Nascimento) e Candinho se apaixonam. Irritada com isso, Cunegundes, mãe da jovem, expulsa o rapaz da fazenda.



Sempre determinado a encontrar sua mãe, Anastácia (Eliane Giardini), Candinho sai pela estrada com o seu fiel escudeiro, o burro Policarpo, e por meio de um conselho do professor Pancrácio, a dupla parte rumo à São Paulo em busca de Anastácia.



O que ele não sabe é que ela também segue procurando por ele com a ajuda do detetive Jack (David Lucas), da melhor amiga, a estilista Emma (Maria Zilda Bethlem) e do advogado e braço-direito Araújo (Flávio Tolezani). Entretanto, Sandra (Flávia Alessandra), sobrinha da rica viúva, só pensa em dinheiro e em si própria, capaz de fazer de tudo para que esse encontro nunca aconteça e ela possa ficar com a herança.



Depois de algum tempo, Sandra conhece Ernesto (Eriberto Leão), um pilantra que a ajuda nas tentativas de dar um golpe na própria tia.



Com um currículo nada bom, não é de se esperar poucas maldades vindas de Sandra. Por isso, o OFuxico separou as crueldades mais tensas feitas pela loira na tentativa de acabar com a grande fortuna da família.



Tudo falso











Se em Alma Gêmea, Flávia Alessandra interpretava uma vilã louca por amor, em Êta Mundo Bom! o lado maléfico dessa vez só tinha olhos, mesmo, para o dinheiro.



Uma das tentativas de golpe foi com um “Candinho falso”. Quando Anastácia achou que tinha encontrado seu herdeiro de fato, quem ocupava o lugar de Candinho era Ernesto, com toda a sua atuação para se passar pelo filho perdido.



Para convencê-la, ele mostra o medalhão colocado nas roupas do bebê quando ele foi colocado no rio e também utilizou uma certidão de nascimento de mentira para tentar dar veracidade à história.



Triste fim para Policarpo?







Após o fracasso do casamento com o falso Candinho, já que Ernesto foi desmascarado no dia da união, Sandra decide mexer com o melhor amigo de Candinho: Policarpo!



Certa noite, Ernesto e seus capangas conseguem retirar o animal da mansão e ao descobrir que seu companheiro sumiu, Candinho fica arrasado. No fim, tudo dá certo e ele se vê com o burro novamente, acabando com mais um plano da dupla de vilões que ainda pretendia dar um sumiço no rapaz.



Casamento











Sem parada, Sandra segue firme e forte, de qualquer forma, ser rica. Quando tudo se resolve e Candinho verdadeiro encontra sua amada mãe, a vilã parte para o altar.



Antes, ela havia tentado trocar alianças com Ernesto, enquanto este se passava pelo filho de Anastácia. Saindo pela tangente, a sobrinha da dona da fábrica de sabonetes consegue uma reviravolta, usa das fraquezas de Candinho e consegue levá-lo à igreja para se casarem, mesmo que ele ainda ame Filomena.



Em sua mente maléfica, Sandra conversa com Ernesto, seu amante, sobre as possibilidades de um atentado após a cerimônia para tirar a vida de Candinho e de Anastácia.



Porém, tudo vai por água abaixo quando Mari (Bianca Bin), convence o caipira de que ele é o pai do filho de Filó. Ele fica todo radiante prestes a entrar na igreja, desiste de tudo para correr atrás de sua amada, deixando a malfeitora furiosa.



Sem perdão







Mexer com uma criancinha inocente? Aí já é demais! No entanto, para Sandra isso não é nada anormal.



Irritada com Maria por ela ter estragado os planos do casamento com Candinho, a sobrinha de Anastácia encontra a copeira e a questiona por ter revelado ao caipira sobre o filho com Filomena. Cheia de maldade, Sandra ameaça Maria, indiretamente, ao segurar a filha da funcionária de sua tia.



Sequestro











Não satisfeita em ameaçar a filha de Maria, Sandra, em seu desespero doentio pelo dinheiro, sequestrou Filomena e o filho, pedindo uma quantia pelo resgate, é claro.



Quando Anastácia decide pagar pela vida dos reféns, a vilã não cumpre parte do acordo e “devolve” apenas Filomena, fugindo, assim, com o bebê, dando um nó na polícia, para continuar a chantagem em relação a família.