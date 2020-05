Flay revela romance com Neymar. Ele nega. Ex-marido confirma

E para quem achava que as tretas de Flayslane ficaram no confinamento do BBb20, pode pegar a pipoca. A cantora foi entrevistada no canal do influencer Matheus Mazzafera e, entre várias coisas, contou que – antes de entrar no reality – já ficou com Léo Santana e Neymar Jr. Ao saber da afirmação da cantora, o jogador do PSG negou o affair e ainda fez um comentário em tom de deboche.



BBB20: Flayslane fala que já ficou com vários famosos



“É rir para não chorar”, escreveu.



Foi a deixa para Flay fazer textão…



“Eu sou mulher suficiente para admitir todas as merdas que eu faço. Nunca comentei sobre isso no BBB porque não é motivo nenhum de orgulho para mim, nem tampouco de vergonha. Mas quando o Matheus Mazzafera olhou na minha cara e perguntou, meu olhar entregou, sou muito transparente e não tenho rabo preso para ter que mentir sobre qualquer pessoa que eu já fiquei.”



A cantora seguiu soltando o verbo.



“Me poupe, era só fingir demência, foi só um rolê aleatório, Neymar, precisa ficar com vergonha não. Eu hein, vou passar por mentirosa só porque tu é o Neymar e eu não sou ninguém não, agora eu tô com vergonha de ter ficado contigo”, detonou ela.



Ex-marido confirma versão da cantora



Enquanto Neymar nega, Jhonatan Ricarte, ex-marido de Flay, endossa as palavras da mãe de seu filho, Bernardo, de 02 aninhos. O empresário embarcou na treta virtual em defesa da ex e revelou que ela está falando a verdade.



“Eu sou ex-marido da Flay, pai do nosso filjho. Comecei a namorar com ela alguns meses após ela ter ficado com você e fui eu que apaguei a conversa de vocês dois e o teu número do celular dela. Ela não está mentindo e nem muito menos precisa mentir”, escreveu.



O empresário, que trabalha no ramo de hortifrutigranjeiros, seguiu sua defesa.



“Você me envergonha como homem negando ter ficado com uma mulher e tentando invalidar a verdade dela só porque você é o tal do Neymar. Péssima atitude, cara, deixou a fama subir pra cabeça, né? Não é à toa que te chamam de ‘menino Ney’. Honra as calças, macho. E estou falando isso aqui porque confio no meu taco e o que ela tinha pra trás eu não estava nem aí. E outra, não minto nem pra ganhar dinheiro!!”, completou Jhonatan.



Uma das amigas da ex-BBB também se manifestou em favor da moça:



“Se ele quer dar um showzinho fingindo que não aconteceu para parecer ser gostosão, tem que nascer de novo”, diz parte do texto.







Confira as postagens: