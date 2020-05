Flayslane detona Neymar após polêmica: ‘Endeusam esse homem’

A história de Neymar ter ficado ou não com Flayslane, ex-participante do Big Brother Brasil 20, ainda está dando bastante o que falar e promete continuar.



Durante uma live com Matheus Mazzafera, a cantora afirmou que já ficou com alguns famosos antes de entrar no reality show, dentre eles o craque do PSG e Leo Santana.



Neymar, por sua vez, negou o envolvimento com Flayslane, o que a deixou bastante irritada. Ela resolveu ir ao Instagram e soltar o verbo contra ele.



“Eu sou mulher suficiente para admitir todas as merdas que eu faço. Nunca comentei sobre isso no BBB porque não é motivo nenhum de orgulho para mim, nem tampouco de vergonha. (…) Me poupe, era só fingir demência, foi só um rolê aleatório, Neymar, precisa ficar com vergonha não. Eu hein, vou passar por mentirosa só porque tu é o Neymar e eu não sou ninguém não, agora eu tô com vergonha de ter ficado contigo”, detonou.



Uma amiga da cantora, então, partiu em defesa dela e até mesmo soltou alguns prints para provar que o craque falava com ela. Em uma das imagens, ele manda a localização dele para Flayslane no Whatsapp e em outro está digitando no aplicativo Snapchat.



Alguns internautas começaram a acusar a ex-BBB de ter pedido para que a amiga em questão fizesse isso e ela voltou a se retratar sobre o assunto. No Twitter, a cantora negou o ocorrido e ainda aproveitou para detonar Neymar mais uma vez.



“Vocês perceberam que eu sumi o dia todo? Não estou afim de ficar vendo o Ibope imenso que vocês estão dando para uma ficada não, sério. Vocês mesmos que endeusam esse homem, chega! Eu não divulguei m*rda de print nenhum, tenho que provar nada para ninguém, não. Mudem a pauta”, declarou.







Vocês perceberam que eu sumi o dia todo? Não to afim de ficar vendo o ibop imenso que vocês estão dando pra uma ficada não, sério, vocês mesmos que endeusam esse homem,CHEGA!



Eu não divulguei merda de print nenhum, tenho que provar nada pra ninguém não, Mudem a Pauta!

— Flay (@laneeoficial) May 5, 2020







Bruna Marquezine também se retratou sobre o assunto



Até Bruna Marquezine entrou nessa polêmica e a atriz precisou se retratar e comentar o assunto, que já não tinha nada a ver com ela.



É que algum internauta criou um perfil falso com as fotos e o nome da estrela, mudando apenas uma letra para dar a impressão de que era ela mesmo, e outro criou um perfil de Flay para fazer um print de uma conversa fingindo que as duas estavam fofocando sobre os atributos físicos do jogador do PSG.



No diálogo em questão, supostamente a ex-BBB questionava Marquezine sobre como ela aguentava algo ‘tão pequeno’ e a atriz, por sua vez, debochava chamando de ‘meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão’, em referência à música.



Tudo não passa de uma montagem e na foto se lê que não veio do perfil oficial das famosas, mas alguns internautas vazaram e começaram a compartilhar como se fosse verdadeiro.



Quando marcaram Bruna na postagem, ela logo fez questão de explicar que não era ela.



“Isso é fake”, garantiu.



