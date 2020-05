Fluminense acelera obras e mira novo campo no CT por protocolo de segurança; entenda

Apesar de taxativamente contrário à aceleração do retorno das atividades do futebol em meio ao coronavírus, o Fluminense já trabalha e se resguarda pelas melhores condições possíveis para proteger seus profissionais quando os treinamentos presenciais forem retomados. Por isso, o clube vem acelerando, dentro das possibilidades, as obras de ‘expansão’ de seu CT Carlos Castilho.

Como destaca o Globoesporte, a prioridade do clube é a inauguração do terceiro campo de seu Centro de Treinamento, de modo que, quando as atividades retornarem, será possível espalhar melhor os jogadores e manter o distanciamento social exigido para este período de pandemia.

FBL-SUDAMERICANA-LACALERA-FLUMINENSE

“As obras do terceiro campo não pararam. Seguimos fazendo o terceiro campo para, quando voltar da paralisação, termos ele já pronto. É algo que vai nos ajudar ainda mais a ter o distanciamento. Não sei se vamos ter [concluído a obra a tempo], mas estamos trabalhando para isso”, afirmou o presidente Mário Bittencourt, em entrevista ao portal.

A diretoria do Tricolor Carioca segue trabalhando para elaborar seu plano e protocolos específicos de retomada, quando julgar ser o tempo correto para isso: “A gente entende que é precipitado testar as pessoas agora que elas estão seguras em casa. Como existe a necessidade de uma quantidade de dias mínimos para testagem, até porque a doença tem o período de incubação, enfim, nossos médicos nos dizem que é de cinco a sete dias antes. Determinado o prazo de volta, a gente vai testar os funcionários e os atletas e colocar eles debaixo de um protocolo de retorno aos treinos”, concluiu.

