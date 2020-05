Fluminense costura acordo, e Fred terá parte variável no salário; entenda

Avançando cada vez mais no sonho de repatriar seu maior ídolo contemporâneo, o Fluminense pode ter encontrado o arranjo ideal para trazer o camisa 9 sem extrapolar os limites financeiros do clube. Após entrar em acordo com o atleta e seu estafe sobre o tempo de contrato, a segunda parte da negociação girava em torno dos vencimentos mensais, algo que parece ter sido acertado, também.

De acordo com a apuração do UOL Esportes, Fred terá um vencimento fixo e outra parte variável, que dialogará com metas, rendimento e outros objetivos. Essa fatia variável pode chegar a até 25% dos valores totais de salários do jogador. A fonte citada estima que, em um mês de ‘vencimento cheio’, o centroavante faturará algo em torno de R$ 400 mil nas Laranjeiras, valor que corresponde a metade de seus ganhos no Cruzeiro.

Fluminense v Atletico PR – Brasileirao Series A 2014

Desejoso de retornar ao clube onde fez história e conquistou dois Brasileirões, Fred está consciente das limitações financeiras vividas pelo Fluminense e está disposto a aceitar as condições propostas pela diretoria tricolor. A boa relação com o presidente Mário Bittencourt também ajuda nas tratativas. Outro fator que pesa a favor da retomada deste casamento é a vontade do atacante em ‘pendurar as chuteiras’ no Tricolor e o plano de carreira futuro como dirigente nas Laranjeiras.

