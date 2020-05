Fora dos planos de Autuori, volante recebe proposta e pode deixar o Botafogo

Treinando separadamente do elenco do Botafogo desde antes da paralisação do calendário, Gustavo Bochecha encaminha sua despedida de General Severiano. Em entrevista concedida em abril, o volante já havia sinalizado a possibilidade de buscar uma nova casa, já que não vinha sendo aproveitado pela comissão técnica de Paulo Autuori.

Fora dos planos do comandante para a sequência da temporada, o Glorioso aguarda propostas para liberar o jovem volante. A primeira delas já está ‘nas mãos’ dos dirigentes alvinegros: o Juventude, clube que disputará a Série B do Brasileirão, apresentou uma oferta de aquisição definitiva do passe de Gustavo Bochecha. A informação foi originalmente levantada pela Rádio Tupi, e posteriormente confirmada pelo Globoesporte.

FBL-BRA-BRASILEIRO-BOTAFOGO-FORTALEZA

Ainda de acordo com o Globoesporte, a proposta de compra apresentada pelo clube gaúcho agradou o estafe do jogador, mas ainda está sob análise da diretoria alvinegra, que não deu nenhum prazo para resposta. Outros clubes brasileiros e estrangeiros chegaram a fazer sondagens pelo volante, mas o Juventude foi o primeiro a oficializar o contato.

