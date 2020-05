Fora dos planos: Reapresentação do Galo ‘exclui’ seis atletas do elenco profissional

Visando a retomada gradual das atividades e treinamentos, o Atlético-MG agendou os exames médicos e testagens referentes ao coronavírus para a próxima segunda-feira (11). Cerca de 20 jogadores do elenco profissional alvinegro foram convocados para passar pela ‘triagem’, com seis nomes ficando de fora do processo.

De acordo com a Rádio Itatiaia – informação posteriormente confirmada pelo Globoesporte -, os seis atletas que não foram chamados pelo clube para realização dos testes clínicos estão fora dos planos de Sampaoli para a sequência da temporada. São eles: Lucas Hernández, José Welison, Edinho, Ramon Martínez, Franco Di Santo e Ricardo Oliveira.

Atletico MG v Colon – Copa CONMEBOL Sudamericana 2019

A informação apurada pelas duas fontes anteriormente citadas vai na contramão dos rumores dos últimos dias, de que a diretoria atleticana teria supostamente convencido o treinador argentino a reconsiderar sua lista de ‘dispensáveis’. Vai se confirmando, no entanto, o panorama que já se apresentava antes da paralisação do futebol: mudanças profundas no elenco de Sampaoli.

Cada um dos casos será analisado de forma individualizada pelo departamento de futebol alvinegro, com rescisões bilaterais e empréstimos sendo os caminhos mais prováveis para o sexteto em questão. As situações mais demandam atenção são as de Ramon Martínez e Lucas Hernández, jogadores com vínculos longos e que custaram caro aos cofres do Galo.

Atletico MG v Sao Paulo – Brasileirao Series A 2019

