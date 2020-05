Fred e Fluminense debatem ‘plano de carreira’ e futuro pós-futebol; entenda o cenário

Na tarde da última quinta-feira (7), tornou-se de conhecimento público que o primeiro contato oficial entre Fluminense e Fred, na figura de seu empresário Francis Melo, ocorreu e se desenvolveu de forma satisfatória para ambas as partes. Múltiplas fontes cravam que já há um consenso referente ao tempo de contrato, enquanto valores/vencimentos seguem sendo debatidos.

De acordo com a apuração do UOL Esportes, mais do que os aspectos formais/burocráticos de teor contratual, as conversas entre Fluminense e Fred têm girado em torno dos planos, de ambos, para os ‘atos finais’ do centroavante enquanto jogador de futebol. O clube carioca quer que Fred encerre sua carreira nas Laranjeiras, proposta que agrada o camisa 9, atualmente com 36 anos de idade.

Fluminense v Atletico PR – Brasileirao Series A 2014

Além disso, o Tricolor Carioca acena com a possibilidade de Fred assumir um cargo no clube após pendurar as chuteiras, ideia que ainda está sendo maturada pelas partes. Não há maiores informações sobre qual função o jogador desempenharia, apenas que clube e atleta vislumbram ‘esticar’ a relação para o período pós-campo.

