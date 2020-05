Frozen 2 e franquias Disney chegam ao Amazon Prime Vídeo

O Amazon Prime Vídeo no Brasil é um dos mais famosos serviços de streaming disponíveis no Brasil, entretendo diversos fãs durante a quarentena.



Sendo atualmente a principal plataforma a ter no catálogo franquias da Disney, e muitas delas chegam aos espectadores no mês de maio.



Com muitas novidades chegando ao Amazon Prime Vídeo a partir desta sexta-feira (1º), nós do OFuxico separamos algumas das principais estreias. Confira:



1º de maio







Frozen 2







Tendo estreado cinco anos após o primeiro filme, Frozen 2 trouxe ainda mais aventuras para os amados personagens da Disney, assim como mais músicas que nunca mais sairão da sua cabeça.



Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven deixam sua terra Arendelle para embarcarem em uma nova jornada nas profundezas de uma antiga floresta. Após descobrirem uma história de seu pai, as garotas precisam encontrar a origem dos poderes de Elsa para que possam salvar o reino.







Star Wars: Episódios 1 a 9







Fãs de Star Wars já podem comemorar, afinal, a Amazon Prime Video permitirá uma maratona completa da saga Star Wars.



A saga, inicialmente criada pelo cineasta George Lucas, revela uma disputa política entre um império tirano e ditatorial e um grupo libertário. O enredo é composto pela tragédia pessoal de Anakin Skywalker, um jedi que sucumbe ao Lado Sombrio da Força, se transformando no vilão Darth Vader, um dos líderes do Império Galático.







Rogue One: Uma História Star Wars







Resgatada da prisão, a garota habilidosa Jyn Erso (Felicity Jones) é chamada para participar de uma equipe incumbida de roubar a Estrela da Morte – a arma mais poderosa do império -, com potencial para destruir planetas.



A ideia é descobrir como a arma funciona, para que, então, a Aliança Rebelde possa lançar um ataque e destruí-la. O futuro de toda a galáxia agora repousa sobre seu sucesso.







Malévola: Dona do Mal







Cinco anos pacíficos se passaram após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson) e aceita.



A partir de então, Malévola (Angelina Jolie) e sua afilhada Aurora começam a questionar os complexos laços familiares que as prendem à medida que são puxadas em diferentes direções por casamentos, aliados inesperados e novas forças sombrias em jogo.







Battlestar Galactica (Temporadas 1-4)







A famosa série de ficção científica conhecida mundialmente também chega ao Amazon Prime Video.



A segunda guerra contra os Cylons terminou. As Doze Colônias foram destruídas e a Battlestar Galactica foi a única nave que escapou. Agora, o comandante Adama e a presidente Laura Roslin lideram uma frota de refugiados em uma suposta busca pela lendária colônia perdida, a Terra.



05 de maio







Pica-Pau: O Filme







O travesso pássaro ruivo entra em guerra de território mais uma vez. Agora, com o advogado da cidade, Lance Walters, e sua namorada Vanessa, que quer demolir a casa de Pica-Pau para construir uma mansão na floresta.







10 de maio







Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica







Em um lugar onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois jovens irmãos elfos embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor e trazer seu pai de volta por um dia.







12 de maio







Jurassic World: Reino Ameaçado







Quando o vulcão adormecido da ilha começa a entrar em erupção, três anos após o fechamento do Jurassic Park, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryc e Dallas Howard) decidem retornar à Nublar para resgatar os dinossauros e evitar que entrem em extinção.







22 de maio







Homecoming (Temporada 2)







Uma mulher (Janelle Monáe) acorda em um barco a remos à deriva em um lago, sem memória de como ela chegou lá e de quem ela é. Sua busca subsequente por identidade a levará ao coração do Geist Group, empresa de bem-estar não convencional por trás da Iniciativa Homecoming.



A primeira temporada da série foi vencedora do prêmio Satellite Award de Melhor Série de Drama e nominada ao Prêmio Globo de Ouro de Melhor Série Dramática de TV.







Data a confirmar







De Férias Com O Ex Brasil (Temporada 2)







Dez solteiros vão passar férias em um paraíso tropical. Mas o sonho pode se transformar em pesadelo quando os exs do passado começam a assombrar os dias e noites dos participantes do Reality.







