Fundação MUDES abre 174 vagas para estágio

A Fundação MUDES oferta 174 vagas de estágio para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas. A instituição faz o trabalho intermediário entre os estudantes em busca de uma vaga e as companhias com posições disponíveis.

As oportunidades de estágio são para estudantes nas áreas de administração de empresas, marketing, comunicação social, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, direito, engenharia, publicidade e propaganda, ciências contábeis, técnico em administração e técnico em eletrônica.

O valor da bolsa-auxílio e os benefícios oferecidos variam juntamente com a vaga de estágio pretendida e a empresa contratante.

“A Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social – MUDES, pessoa jurídica de direito privado, é uma instituição sem fins lucrativos e de Utilidade Pública, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, foi criada em 12 de setembro de 1966, pelas pessoas jurídicas cujos representantes assinaram a escritura pública de instituição e dotação, constituindo o CONSELHO NACIONAL DA ENTIDADE.”

Inscrições

Os estudantes interessados nas vagas devem se cadastrar pelo site ou comparecer em um dos postos de atendimento da Fundação. As oportunidades são para atuar em empresas da iniciativa privada no Rio de Janeiro. Como a rotatividade do sistema é grande, as oportunidades estão sujeitas a alteração de quantidade.