Futebol à vista! Alemanha deve confirmar nesta quarta-feira a retomada da Bundesliga

País que teve uma das políticas mais eficientes no combate ao coronavírus, a Alemanha deverá bater martelo nesta quarta-feira a respeito da volta da Bundesliga. Segundo informação da Reuters, a chanceler Angela Merkel irá se reunir com representantes dos estados federados e autorizar a retomada da competição – de portões fechados, obviamente.

A temporada no futebol alemão está parada desde 13 de março, e a expectativa é de que a bola role novamente no próximo dia 15. O que não se sabe, ainda, é se as partidas a serem realizadas serão da 26ª rodada, estágio atual da disputa, ou da 34ª rodada, que estaria em curso na data estipulada conforme o calendário original.

Em confirmando as expectativas, a Alemanha será a primeira nação a ter o futebol de volta após o surto. Inicialmente, existia a ideia de que houvesse jogos já no dia 9, mas a tendência não se confirmou, e os clubes ganharam mais uma semana de preparação. Depois de 25 rodadas, o Bayern de Munique lidera a Bundesliga 2019-2020 com 55 pontos, sendo seguido por Borussia Dortmund, com 51, e RB Leipzig, com 50. O Borussia Mönchengladbach, que tem 49, fecha, no momento, o grupo de classificados para a próxima Champions League.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.