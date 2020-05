Futebol com torcida em meio à pandemia? Aconteceu em 1918 e viralizou, nesta semana, na internet

Ao passo que alguns dos campeonatos europeus receberam ‘sinal verde’ para recomeçar, o calendário brasileiro parece distante de ser retomado. Nosso país vive seu momento mais crítico em meio à pandemia de coronavírus, com escalada preocupante no número de casos confirmados e óbitos, cenário que obviamente coloca o esporte em segundo plano.

Pensando no mundo contemporâneo, todo o caráter de ineditismo que está sendo atribuído ao novo coronavírus é justo, já que a última pandemia global de grandes proporções data do início do século XX: a gripe espanhola. Por ter atingido todos os setores e camadas sociais, a doença também mexeu com a dinâmica da prática futebolística, no Brasil e no mundo todo.

Red Cross volunteers fighting against the spanish flu epidemy in United States in 1918

Ao longo desta semana, viralizou na internet uma foto de um estádio de futebol com presença de torcedores, portando máscaras, em meio à pandemia da gripe espanhola em 1918. A foto foi erroneamente atribuída ao Fluminense, onde, supostamente, o clique teria sido feito no estádio da Laranjeiras. Em um belo trabalho de apuração de fatos, o blog Jornalheiros desmentiu a conexão ao clube carioca e apontou a verdadeira origem da fotografia: um jogo no campo do Georgia Institute of Technology, em Atlanta, durante a pandemia de 1918. No período em questão, o Tricolor sequer estava atuando em seu estádio, que passava por reformas para receber o Sul-Americano de 1919, competição que entraria para a história como o primeiro título conquistado pela Seleção Brasileira.

Here is a photo of an undetermined Georgia Tech home game during the 1918 college football season. That’s when the sport was hit by the Spanish flu and the end of World War I. The photo was taken by a student, Thomas Carter. It was provided by Georgia Tech alumnus Andy McNeal. pic.twitter.com/jgVvgtlUbK — Tony Barnhart (@MrCFB) May 6, 2020

Diferentemente de cem anos atrás, o mundo contemporâneo não tende a permitir uma repetição do conteúdo trazido por esta emblemática fotografia. O retorno do futebol em diversos mercados mundiais está condicionado a protocolos bastante restritos de segurança e higiene, com a presença de público nas arquibancadas estando terminantemente proibida.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.