Futuro incerto na base leva Sport a negociar revelações com Flamengo e Corinthians; entenda

Recém-promovido de volta à Série A, o Sport, que se planejava para uma temporada de receitas maiores em comparação ao ano passado, foi atingido em cheio pela crise financeira alavancada pela pandemia de coronavírus. Além do futebol profissional, o trabalho de categorias de base no clube vive um momento de indefinição e incertezas, ‘forçando’ o clube a adotar medidas de contenção que não agradam muito o torcedor rubro-negro.

Como destaca o Globoesporte, o Sport tem adotado o expediente de repassar algumas de suas revelações para outros clubes brasileiros, mantendo uma parcela dos direitos sobre revendas futuras. De acordo com o presidente Milton Bivar, há negociações em andamento para enviar jogadores ao Flamengo e ao Corinthians.

“Tem três jogadores acertados com o Flamengo e um sendo negociado com o Corinthians. Vínhamos fazendo algumas parcerias com outros clubes, emprestando jogadores. A maioria vai sair agora. Nesse aspecto, também vai ser bom para o Sport. Eles vão para lá estabelecidos que qualquer venda nós temos direito à 40%. A esperança é que eles deem certo e façam um bom dinheiro para a gente também”, disse.

Outros três jogadores da base do Leão devem rumar ao Atlético-MG, estes como contrapartida ao empréstimo do zagueiro Iago Maidana pelo Galo. A diretoria do clube pernambucano não quis confirmar os nomes dos garotos envolvidos nas negociações: “Não falamos em nomes. Quando estiver tudo assinado e tivermos discutido com atletas, pais e clubes, ficamos mais tranquilos para conversar sobre isso”, afirmou o coordenador da base do Sport, Rodrigo Dias.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.