Gabi Martins revela que ficaria com Diogo Melim, ex de Bianca

Fogo no Parquinho! A ex-BBB Gabi Martins conversou com o influencer e youtuber Matheus Mazzafera e fez revelações ousadas de sua vida. Uma delas é que ela ficaria com Diogo Melim, ex-namorado de Bianca Andrade, a Boca Rosa.



Em uma das brincadeiras, Matheus Mazzafera falava alguns nomes sobre quem Gabi ficaria ou não e um dos nomes foi o de Diogo Melim, ex-namorado de Bianca Andrade. Obviamente que a revelação movimentou as redes sociais.



Vale lembrar que Bianca e Diogo terminaram enquanto a digital influencer ainda estava confinada. Um dos ápices para o relacionamento chegar ao fim foi justamente a proximidade de Bianca com Guilherme, afirmando até que queria beijá-lo em uma festa.



O modelo, na época, era affair justamente de Gabi durante o confinamento.







Término de Gabi e Guilherme



Após Gabi também deixar o BBB20, ficou no ar a dúvida se eles reatariam o romance, mas na sexta-feira (17), Guilherme afirmou que ambos continuariam apenas amigos a partir de agora.



Por meio dos Stories do Instagram, Gabi se pronunciou a respeito da resposta de Guilherme, e garantiu que respeitará a decisão do modelo.



“Vim aqui me pronunciar em respeito aos meus fãs e meus amigos que estão preocupados comigo. Quero dizer que estou bem e que respeito a decisão. Torço muito por ele e pela família dele. Quero levar só coisas boas disso tudo. Podem ter certeza de que meu carinho por vocês não mudou e nunca vai mudar”, afirmou Gabi.



Lembrando que eles não chegaram a se encontrar para ter uma conversa definitiva quanto ao relacionamento e Guilherme chegou, inclusive, a anunciar o afastamento das redes sociais após inúmeras cobranças em relação a Gabi.