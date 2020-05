Gabriel Medina e Yasmin Brunet pintam prancha de surfe juntinhos

Gabriel Medina e Yasmin Brunet são um dos mais novos casais de famosos a se assumirem, cujo relacionamento teve início antes mesmo da quarentena da pandemia do novo coronavírus.



Falando do isolamento social, os pombinhos estão passando o momento juntos na casa do surfista em Maresias, litoral de São Paulo, sempre compartilhando com os fãs o que estão fazendo.



Por meio de um vídeo publicado em seu Instagram, Gabriel Medina mostrou um momento na qual ele e Yasmin Brunet estavam pintando uma prancha de surfe juntinhos.



“Fica em casa e use a criatividade”, disse, fazendo um apelo para que as pessoas não furem a quarentena.



Além do vídeo, diversas fotos exibindo o processo de decoração da prancha, além de Medina ter recebido diversos comentários dos fãs.



“Top”, “Diferenciado”, “Ficou linda!”, foram algumas das declarações feitas.







Depois que confirmaram para os fãs que estão namorando, as declarações de amor ficaram mais diretas e, na última terça-feira (28), foi a vez da modelo se mostrar apaixonada em seu perfil.



Ela publicou uma foto de antes da quarentena, quando o amado a ensinou a surfar. No clique, os dois aparecem com roupa própria para a prática, enquanto o surfista aparece carregando uma prancha.



“Inexplicável”, escreveu ela, usando uma carinha apaixonada e acrescentando: “seu coração, sua consciência, seu desejo de ajudar a todos, sua maturidade, seu carinho, seus olhos, nossas conversas que poderiam durar semanas, nossas loucuras, o fato de pensarmos tão parecido… e o abraço”, completou com um coração.



Yasmin também agradeceu as aulas e afirmou que aconteceram antes da pandemia do coronavírus, já que eles estão respeitando o isolamento social.



“Obrigada por me ensinar a surfar kkkk – isso foi antes da quarentena”, concluiu.



O post logo alcançou mais de 194 mil curtidas e muitos elogios aos fofos.







