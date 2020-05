Gabriela Pugliesi pode ter prejuízo de R$ 3 milhões após festa

Gabriela Pugliesi acabou gerando polêmica, ainda no último final de semana, depois de realizar uma confraternização com os amigos, na própria casa, mesmo durante o período de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus.



Ela, aliás, foi uma das personalidades brasileiras que tiveram que ficar em quarentena, após terem contraído a doença.



No Instagram, a influenciadora digital chegou a compartilhar vários registros, na ocasião, inclusive bebendo, junto com amigos.



Mesmo depois de ter apagado tais publicações, Gabriela foi alvo de várias críticas, inclusive por parte de outros famosos e até de marcas com as quais já trabalhou.



Por conta de tal polêmica, a blogueira perdeu contratos com diversas empresas, enquanto outras usaram a internet, na hora de se pronunciar sobre o assunto, afirmando que não concordavam com as atitudes tomadas por ela.



Segundo informações da renomada revista Forbes, as perdas de contrato de Gabriela Pugliesi podem chegar a um prejuízo de R$ 3 milhões, além das multas que ela pode ter que pagar, principalmente por quebra de contrato.



Entenda o caso











Vítima do novo coronavírus, Gabriela Pugliesi acabou furando a quarentena no último sábado (25) e se reuniu com alguns amigos em uma festa caseira. A musa fitness chegou a compartilhar algumas fotos do evento em seu Stories do Instagram, mas logo deletou os registros.



O motivo da celebração teria sido o reecontro com Mari Gonzalez, que estava confinada na casa do BBB20.



Entre os convidados estavam a própria Mari e o namorado, Jonas, também ex-BBB, Mariana Saad, Bárbara Brunca e Erasmo, marido de Pugliesi.



Tom Hanks e esposa doam sangue para pesquisa do COVID19



Com isso, seguidores da influenciadora não ficaram muito felizes com a atitude dela e o clima acabou estranho. Nos comentários da última publicação da loira, alguns internautas demonstraram suas insatisfações.



“Que adianta gravar videozinho contando sua “rotina” e a primeira oportunidade que tem junta os amigos em casa???? Qual a dificuldade de entender que é cada um NA SUA?”, escreveu um seguidor. “Eu fico mal vendo as pessoas brincarem com tudo que estamos vivendo. Não é hora de festa. Estamos passando por uma guerra, a saúde do Brasil é triste e ainda sim vejo esse povo agindo como se nada tivesse acontecendo. Cadê o isolamento social?”, se indignou outra pessoa.



Carol Barcellos revela estar contaminada pelo coronavírus



“E a quarentena???? Irresponsabilidade fazer festinha e ficar postando ainda, uma influenciadora q fala de bem estar e saude ainda por cima”, disse mais uma.



Vale ressaltar que durante o casamento de sua irmã em março, na Bahia, que o vírus responsável pela Covid-19 infectou Gabriela e outras famosas como a cantora Preta Gil e a atriz Fernanda Paes Leme.



Cid Moreira sobre quarentena: ‘Não ando com muita paciência’



Horas depois do ocorrido, Gabriela Pugliesi retornou às redes sociais e pediu desculpas pelo ocorrido.







“Eu só estou fazendo esse vídeo para pedir desculpas, do fundo do meu coração. Ontem eu juntei meia dúzia de amigos aqui em casa, a gente pediu comida, bebeu. Eu me passei, postei, falei besteira”, afirmou ela. “Enfim, estou extremamente arrependida, estou mal comigo mesma, fui irresponsável, imatura, e mais uma vez quero pedir desculpas. Errei porque não é para juntar gente em casa, porque tem gente passando dificuldade, porque é ofensivo, não ajuda ninguém nesse momento. A quarentena está difícil para mim, mas sei que está muito mais difícil para outras pessoas. E eu que me proponho sempre a falar sobre como a vida pode ser maravilhosa, tenho que ter responsabilidade sobre o que eu falo, sobre o que eu faço, sobre o que eu posto. Então, queria pedir desculpas do fundo do meu coração”, concluiu.